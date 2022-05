Presentan otros 39 hábeas corpus ante CSJ por capturas

Familias de diferentes comunidades que integran el Bajo Lempa llegaron ayer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar a la Sala de lo Constitucional 39 hábeas corpus, como respuesta a la desinformación y las detenciones arbitrarias cometidas durante el régimen de excepción.

"La Policía entró a nuestras casas y se llevó a nuestros familiares. Estamos agotados de acudir a las instituciones que representan al Estado sin recibir información", expresaron los familiares frente al portón de la Corte Suprema.

María Ruth Galicia es una de los familiares que llegó ayer a la CSJ por la captura de su hijo, ejecutada por la Policía Nacional Civil (PNC) el 24 de abril pasado. El hijo de María tiene 19 años y trabaja todo el día como agricultor en la comunidad San Morán, en el Bajo Lempa.

"Mi hijo es un joven trabajador, no era ningún marero. De mi casa lo fueron a sacar y el mismo policía que se lo llevó me dijo, al cuestionarle por qué se lo llevan, ‘agradézcale al Gobierno, señora. Esto es gracias al régimen de excepción’ ", relató María, al recordar ese día.

Recientemente también fueron presentados otros 12 hábeas corpus, mientras que otros 117 fueron llevados ante la Sala durante el primer mes del régimen de excepción.

Tutela Legal, que también acompañó a las familias de las víctimas, señaló que las comunidades más empobrecidas han sido las más afectadas, como las del Bajo Lempa.

"Estamos argumentando (en los hábeas corpus) que la apariencia o la decisión de un soldado o policía no es causa para detener por agrupaciones ilícitas y por eso no existe prueba alguna en esos procesos. La detención, la presunción de inocencia no ha sido respetada por el régimen de excepción, ni siquiera derogada o limitada", explicó Ovidio Mauricio, representante de Tutela Legal.

Entre las peticiones que las familias realizaron está la libertad de los detenidos, que se agilice el proceso de investigaciones y que brinden información. También que el Estado reconozca que ha violado sus derechos y finalice el régimen.