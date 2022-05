Presentan primeros hábeas corpus por detenciones en régimen de excepción

"Marvin es mi hijo. Es ayudante de albañil y no es delincuente", reza el letrero que llevó Gloria Antonia Reyes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde presentó un habeas corpus por la detención arbitraria de su hijo Marvin Santos Reyes, de 21 años. Él fue capturado el 5 de abril por el régimen de excepción y ella tiene un mes sin saber nada de su hijo.

"Esta es una injusticia que están haciendo ante Dios. Mi hijo no es un delincuente, él es un hombre trabajador", aseguró entre lágrimas.

Junto a ella otras familias presentaron otros 11 hábeas corpus por las detenciones registradas desde el 26 de marzo en el cantón Tierra Blanca de Jiquilisco, zona conocida como el Bajo Lempa, en el departamento de Usulután.

Las familias estuvieron acompañadas por organizaciones que les brindaron apoyo y asesoría, entre ellas Tutela Legal Dra. María Julia Hernández. Su abogado, Alejandro Díaz, explicó que varias de las capturas que se estaban denunciando eran arbitrarias y sin ningún motivo para que las personas fueran detenidas.

Entre ellas mencionó a Esmeralda Domínguez, quien es una líder de la zona y familiar de víctimas de la masacre de la Quesera, en la guerra.

Señaló que no es justo que estas personas sigan detenidas cuando hasta el momento no ha sido ni recibida la documentación por parte de los defensores de derechos humanos y tampoco ha sido recibida por el juez, pero que saben que hay una orden de mantener detenidas a estas personas.

"Hay evidencia de los capturados tienen arraigos, que son trabajadores y trabajadoras, que tienen responsabilidades con la comunidad y no es justo que estas personas sigan detenidas por varios meses", denunció.

Otras familias también denunciaron que tienen más de un mes de no saber de sus seres queridos. Dos amigos que después de trabajar se fueron a departir ya no volvieron a casa porque la policía decidió llevárselos a las bartolinas. El régimen de excepción aún no había sido aprobado.

Los dos hombres fueron detenidos a eso de las 11 p. m. del 26 de marzo en el cantón La Noria, en Jiquilisco. Este día fue reportado con el número de homicidios más altos en los últimos años: 62 asesinatos.

Pablo de Jesús Rivera de 27 años fue uno de ellos. Su padre, Eduardo de Jesús Rivera, informó que su hijo andaba con sus amigos tomando cuando la policía se lo llevó sin ninguna razón. Él es agricultor y tiene responsabilidades ya que sus tres hijos y esposa dependen de él. Hace un par de días Eduardo se dio cuenta que a Pablo le decretaron detención provisional y pasará seis meses más encerrado en el Penal de Izalco.

La preocupación de él es no saber cómo está su hijo y cómo solventar los gastos que se le están generando por todas las diligencias que realizan junto a su esposa.

"Uno como es pobre tiene que rebuscarse. Nosotros exigimos que lo dejen en libertad. Él trabaja la tierra, no es delincuente. Nosotros hasta pusimos un abogado con la esperanza que tal vez saldría, pero de nada sirvió. Más fue el gasto que fueron como dos mil pesos, en salidas, pago de abogado, todo eso y ha sido de choto", aseguró.

El otro amigo que fue capturado junto a Pablo, es Miguel Ángel Mejía de 32 años. A él también le decretaron detención provisional y pasará en el penal de Izalco seis meses. Su prima, Ivania Maritza Mejía, denunció la detención.

Dijo que la más afectada por la situación es la abuela de Miguel, una señora de 78 años que le ha tocado viajar desde Usulután hasta Sonsonate durante los últimos días para intentar verlo.

"Quien está sufriendo más en esta situación es mi abuelita. Ella lo crió y ha dado varias vueltas porque le han dicho que está en Izalco. Ella está yendo a ver. Tiene tres días de estar yendo y regresando a las 10:30 de la noche con la esperanza que lo suelten", relató.

Dijo que había ido por gusto al Centro Penal de Izalco porque les avisaron que liberarían a presos en la noche del martes y no fue así. "Mi abuela fue de choto", aseveró.

Alicia Chicas de 30 años y madre de dos niños, también fue capturada. Ella fue sacada de su comedor donde vendía almuerzos, según lo relató su hermana, Ana Chicas.

Además, denunció que aún no sabe dónde está su hermana, ya que ha ido a distintas instituciones y no le dicen nada.