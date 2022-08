Presentan reformas para lograr "justicia abierta" en juzgados

Los promotores de las propuestas consideran importante que el trabajo de los operadores de justicia sea transparente.

Para que la ciudadanía tenga una mejor contraloría de la información jurisdiccional, el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción presentó una serie propuestas de reformas a tres leyes con las cuáles se pretende crear "Justicia Abierta para la población" y así conocer de procesos judiciales en juzgados. Hasta el momento este acceso no es público, pues solo lo tienen las partes en un proceso.

Las propuestas de reformas son para la Ley Orgánica Judicial, que vela por el trabajo de los jueces; la Ley de Acceso a la Información Pública, que permite la transparencia de la información de las instituciones; y la Ley de Ética Gubernamental, que rige la ética de los funcionarios.

Para Wilson Sandoval, coordinador de ALAC y quien participó en la creación de las propuestas, estas reformas son más necesarias que nunca por el contexto que se vive, donde hay menos transparencia y donde toda la información se está declarando reservada.

"Lo que se está buscando acá es que la información jurisdiccional pueda pasar a ser de conocimiento público, sin dañar ciertos aspectos relacionados a la información confidencial o datos que puedan poner en riesgo las partes del proceso judicial", aseguró Sandoval.

La organización consideró necesaria una justicia abierta, ya que es necesario saber si el trabajo de un juez que imparte justicia es eficiente, de calidad, accesible y transparente.

"Hemos identificado que no existe información jurisdiccional, de cómo resuelven los Juzgados de Paz, bajo qué criterio un juez decide quién va para la siguiente fase o no", aseveró Sandoval.

Además, dijo que lo mismo está pasando con los hábeas corpus, pues desde que inició el régimen de los 542 que se presentaron solo dos se resolvieron, pero no hay manera de saber por qué los demás fueron no a lugar, y esto es porque "no hay información de ello en el Centro de Documentación Judicial".

Sobre esta falta de información, Sandoval también indicó que hay falta de actualización de datos e información de varios Juzgados. Citó el ejemplo del Juzgados Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer de Santa Ana y la Cámara de la Tercera Sección del Centro en San Vicente, que actualizan desde 2018.