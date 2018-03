Presentan resultados del programa de recursos hídricos

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) presentaron los resultados del programa Gobernabilidad y Planificación de la Gestión de los Recursos Hídricos, financiado por el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento (FCAS) a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Entre estos instrumentos están el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, la Política Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico y el Sistema de Información Hídrica.

La titular del MARN, Lina Pohl, señaló que el acceso al agua aún no es un tema resuelto y que con esta información se tienen que hacer las políticas públicas y las inversiones. “El país debe hacer obras para asegurar que el agua llegue a las comunidades. Esa es la prioridad que tenemos que tener”, expresó y lamentó que no exista una ley general de agua. “Yo creo que con esto demostramos a la Asamblea Legislativa que si no aprueba una ley general de aguas es porque no le da la gana, porque todos los instrumentos están ya hechos”, advirtió la funcionaria.