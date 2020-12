Presidencia de la República defiende su proceder

Necesario. Así era para la Presidencia de la República que se realizara la sesión plenaria para desaforar a Mauricio Arriaza Chicas, a pesar de que ya no ostentaba el cargo de viceministro de Seguridad.

Desde la perspectiva del Gobierno, la Asamblea no estaba garantizando un debido proceso de antejuicio a Arriaza Chicas, quien ahora solo es director de la PNC. “No había una credibilidad dentro del proceso, ya no había una legalidad dentro del proceso. Ya no existían los formalismos que determinan la ley.

Se volvió una burla. Estaban nada más haciendo la pantalla. Estaban nada más haciendo un trámite a fin de desaforarlo. Estábamos claros que lo iban a desaforar, ya lo habían dicho públicamente ”, declaró el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro.

Arriaza Chicas enfrentó un antejuicio luego de ser nombrado viceministro en el mismo período que la Fiscalía estudiaba una certificación por incumplimiento de deberes que le hizo la Asamblea.

Los señalamientos que penden sobre Arriaza Chicas son en su calidad de director de la PNC, el proceso de antejuicio lo enfrentaba en su calidad de viceministro. “Todo se hizo conforme a la ley, él tenía un llamamiento, no es que no tenía que llegar, tenía que llegar porque había un proceso armado”, dijo Castro, que volvió a descartar los señalamientos al comisionado.