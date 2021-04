Presidencia sanciona a comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública

La presidencia de la República notificó ayer que ha iniciado el proceso para remover de su cargo a Claudia Liduvina Escobar, comisionada propietaria del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), al considerar que ha cometido "actos que afecten el funcionamiento del IAIP y por el incumplimiento de sus funciones".

El inicio de ese proceso de remoción implica, además, como medida cautelar, que Escobar queda suspendida de su cargo y no puede acceder más a documentos ni equipo informático del IAIP.

La notificación le llegó a Escobar ayer, días después que ella mismo denunció que estaba siendo aislada, bloqueada y acusada falsamente por sus propios compañeros en el pleno del IAIP y tras dar reiteradas muestras de su apoyo a la defensa de la transparencia gubernamental.

"Para mí este proceso (de remoción) no es sorpresa. Lo que viene es a confirmar una relación de algunos comisionados que están en el pleno del IAIP con Casa Presidencial. Esto es porque yo he venido haciendo una serie de denuncias de actos de hostigamiento y de acoso, pero de colegas del pleno, no del gobierno. La reacción de hoy es a mi posición marcada a favor del respeto a la Ley de Acceso a la Información Pública", dijo Escobar a LA PRENSA GRÁFICA.

La representante del sector sindical en el IAIP denunció el 17 de abril que los comisionados Ricardo Gómez (presidente del IAIP), Roxana Soriano y Luis Javier Suárez estaban en contra de su accionar en el Instituto y que desde 2020 han buscado desacreditarla. Los tres funcionarios antes mencionados han sido nombrados por el presidente Nayib Bukele.

"Es bien lamentable que se trate de cortar y coaccionar todas las instituciones públicas a nivel total. Viene a marcar también un nivel mayor de incumplimiento al acceso a la información pública. Se vienen días donde no se tendrá información de las instituciones públicas ni tampoco del quehacer que debería tener el IAIP", agregó Escobar.

GOLPE A LA TRANSPARENCIA

El proceso de remoción notificado por la Presidencia de la República inició con una denuncia de la abogada Yeni Carolina Reyes Montenegro, a quien LA PRENSA GRÁFICA contactó ayer y prometió devolver la llamada, pero hasta el cierre de esta nota no lo hizo.

Reyes dice que Escobar obstaculiza el trabajo del pleno, que adelanta criterio en varios casos vistos por el IAIP y que además filtra información a la prensa, lo cual la comisionada negó.

José Marinero, especialista en derecho administrativo, dijo que el procedimiento iniciado por la Presidencia de la República no está bien fundamentado y que se ha hecho mal al suspender a la comisionada Escobar sin antes tener pruebas de lo que denunciante asegura.

"La medida provisional de suspensión inmediata del cargo es precipitada. La misma Ley de Procedimientos Administrativos, que tanto gustan citar los asesores presidenciales, estipula que las medidas provisionales se pueden adoptar en cualquier momento del procedimiento, no dice que deben adoptarse siempre al iniciarse", analizó Marinero.

El especialista dice, además, que la notificación enviada a la funcionaria no consta de pruebas y tampoco demuestra que se buscó recabarlas antes de iniciar el procedimiento, por lo que considera que se trata más de otro problema.

"Me parece que la razón de fondo por la que se le busca suspender es porque el Ejecutivo cree que la comisionada resuelve en contra de sus intereses. Esa no es una razón para remover a un funcionario de un órgano de control colegiado como el IAIP, si se hace en el ejercicio de su cargo y conforme a su interpretación de la Ley. Parece sugerir que el presidente espera que todos los comisionados decidan siempre a favor del Ejecutivo", agregó.

Escobar tiene diez días para defenderse dentro del proceso iniciado, pero mientras tanto tendrá que ser sustituida en las reuniones del pleno del IAIP.

Ya son una constante

Las irregularidades y polémicas dentro del IAIP se han vuelto una constante durante el último año:

ELECCIÓN

12 Agosto 2020

Exprocurador asume la presidencia del IAIP

Ricardo José Gómez Guerrero, exprocurador de Derechos Humanos, fue juramentado por Bukele. Gómez ha sido cuestionado por su relación con el Ejecutivo.

CONOCIDO

11 septiembre 2020

Nombran a exgerente de la siget como comisionado del IAIP

En medio de un proceso catalogado como irregular, el presidente Bukele nombró comisionado por el sector de periodistas al gerente de la SIGET, Luis Javier Suárez.

PÉRDIDA

12 Septiembre 2020

El sector de profesionales se quedó sin representantes

José Alirio Cornejo, quien era comisionado propietario del IAIP falleció. Su suplente, Cesia Mena había sido suspendida el 19 de agosto 2019 por Bukele.

VINCULACIÓN

30 Noviembre 2020

Nombran comisionada vinculada al partido nuevas ideas

El presidente Nayib Bukele nombró a Roxana Soriano para ocupar el cargo de comisionada titular tras la muerte de José Alirio Cornejo. Ella fue precandidata de Nuevas Ideas.

DENUNCIAS

25 Marzo 2021

Denuncias contra cuatro funcionarios del IAIP

Gabriela Castillo, Ricardo Gómez, Roxana Soriano y Luis Suárez, fueron denunciados ante Tribunal de Ética Gubernamental por retardar y denegar la prestación de servicios.