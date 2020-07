Presidencia sin dar a conocer salario del Secretario Jurídico

La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la Presidencia de la República mantuvo la postura de no dar a conocer la remuneración que percibe Conan Castro, de quien, el presidente Nayib Bukele confirmó que ejerce dos funciones dentro del Ejecutivo: asesor jurídico y secretario jurídico adhonorem.

En respuesta a una solicitud de información pública realizada por Héctor Silva, coordinador de asuntos políticos del partido Nuestro Tiempo, y quien pidió "el listado con número y nombre de los cargos públicos que ha ejercido o ejerce" Castro "desde junio de 2019 hasta la fecha detallando fecha de inicio de labores, fecha de finalización de labores (si aplica) y remuneración detallada mes a mes", así como los contratos vencidos y vigentes entre Castro y CAPRES, la Presidencia entregó los dos contratos laborales firmados por Castro, pero sin revelar los salarios que percibe en cada uno, asegurando que dicha información se encuentra contenida en el portal de transparencia por ser calificada como oficiosa.

A pesar de esa consideración la unidad prefirió ocultar el monto en específico que devenga el funcionario.

"Para el caso concreto se ha permitido el acceso a la información solicitada en cuanto al numeral 1 y 2, aclarando que en el numeral 1 se entrega los cargos, la fecha de contratación o nombramiento y con respecto al cargo de Asesor Jurídico se le indica al solicitante que puede consultar en el Portal de Transparencia la remuneración percibida por dicho cargo(...) y con respecto al cargo de Secretario Jurídico Ad Honorem se le aclara al solicitante que por ese cargo no percibe salario", expresa la respuesta.

"Aunque no declaran el salario reservado, porque la ley no se los permite, nos envían a un portal donde la información no existe. Por tanto, en términos prácticos, ha sido denegada. El salario del funcionario es información oficiosa por ley y debería ser divulgado en la resolución para respetar el principio de máxima publicidad", mencionó, por su parte, Silva.

En el portal de transparencia de la Presidencia, en el rubro de remuneraciones por contrato, línea de trabajo 0201 "Asuntos Legislativos y Jurídicos" existen siete figuras de asesor jurídico con rangos salariales que van de los $2,500 a $8,000, pero sin especificar cual de todos es el que ejerce Castro.