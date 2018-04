Presidenciables de ARENA debaten sobre seguridad

Los tres precandidatos presidenciales de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) debatieron anoche de forma conjunta por segunda vez, como parte del proceso de elección interna que el instituto político desarrolla previo a las elecciones del domingo 22 de abril.

Ayer, Javier Simán, Carlos Calleja y Gustavo López Davidson expusieron a las bases del partido sus propuestas para resolver el problema de la inseguridad.

La primera pregunta a la que respondieron los aspirantes a la candidatura presidencial fue ¿qué piensa hacer para resolver los hechos criminales y para controlar la elevada impunidad en El Salvador?

El primero en hablar fue Calleja, quien afirmó que se deben implementar políticas integrales de Gobierno, generar más oportunidades de empleos, unir a las familias y apoyar la institucionalidad del país.

El empresario también dijo que pese a lo anterior, no se puede dejar de lado la prevención de aquellas personas que han cometido algún delito, pero sin descartar la represión. Calleja agregó que lograr el éxito de estos aspectos pasa por articular el trabajo de todos los actores que de una u otra manera intervienen en esta misión.

Para el precandidato Javier Simán, uno de los aspectos importantes es que haya liderazgo y firmeza en tomar acciones para resolver la criminalidad.

“Se debe balancear nuestra visión en el combate a la inseguridad. Necesitamos trabajar con firmeza, fuerza e inteligencia la delincuencia, fortaleciendo a las instituciones, a la Policía, a la Fiscalía, apoyar al Órgano Judicial y fomentar una buena coordinación entre todos. Pero también no se puede descartar el tema de la prevención... Soy de la filosofía que tenemos que ver esto más integral, que conlleva represión, rehabilitación y reinserción”. Carlos Calleja, precandidato presidencial

Simán agregó que en esta tarea es fundamental recuperar el territorio que han ganado los miembros de pandillas y evitar que los jóvenes opten por ser miembros de un grupo delincuencial; esto se lograría trabajando en los barrios y las comunidades. Otro aspecto que Simán considera importante como herramienta para combatir la delincuencia es la coordinación con la institucionalidad para combatir la corrupción y la impunidad.

Mientras tanto, Gustavo López Davidson dijo que se le debe apostar a la creación de un instituto de ciencias forenses, modificar las leyes para que la Fiscalía no reciba todas las denuncias, sino que algunos casos vayan directamente a los juzgados.

López Davidson también expresó que se debe capacitar de mejor manera a la Policía Nacional Civil (PNC), así como dotarla de más recursos, y que los fondos que se recolectan para seguridad sean utilizados directamente en esta materia.

López Davidson agregó que es importante que en el combate a la delincuencia no se deje fuera lo que establece el artículo 2 de la Constitución, que hace referencia a que “toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”.

El evento se hizo sin ser transmitido por televisión ante la resolución del Tribunal Supremo Electoral en la que prohibió que los medios de comunicación difundieran el debate.

“Se debe tener una estrategia de efectividad y no de cuántas capturas se hacen. Lo que debe ser importante es a quién se está capturando y si se están judicializando y sentenciando... A la Fuerza Armada hay que fortalecerla para que recupere los territorios, para que sea disuasiva en los territorios donde la gente está sufriendo más, porque las tanquetas en los redondeles no asustan a nadie. La PNC tiene que hacer una labor de orden y seguridad pública”.

Javier Simán, precandidato presidencial

Otro de los temas que abordaron fue cómo será el trabajo que tendrán con la Fiscalía General de la República de llegar a la presidencia. En este aspecto, los tres precandidatos coincidieron en que es fundamental dar más recursos a la Fiscalía.

Centros Penales

El tema del hacinamiento en las cárceles también fue abordado por los precandidatos. ¿Qué harán para reducir los problemas de las cárceles e impedir que se siga delinquiendo desde los penales?

Los precandidatos dijeron que se debe sectorizar de mejor manera a los reos, porque en estos momentos no hay una buena distribución y la Dirección de Centro Penales “tiene revueltos” a quienes han cometido delitos graves con aquellos que hiceron algo leve. Además, expusieron que se debe apostar a más y mejores programas de reinserción.

“Tenemos que ayudar a los que quieran salir de la delincuencia, pero los que no quieran no tendrán otra salida que la represión; no podemos agachar la cabeza... Se habla mucho y poco se hace. A marzo, tenemos más asesinatos que el año pasado. Se habla de políticas de Estado pero no caminan. Tenemos que cambiar la coyuntura. Los que no se van a portar bien que Dios tenga piedad de ellos, porque en un tema de Gobierno, apegado a la Constitución, no la vamos a tener”.

Gustavo López, precandidato presidencial

A los aspirantes a la candidatura presidencial se les consultó si para resolver el problema de las cárceles apoyarían que estas sean privatizadas. Calleja y López Davidson aseguraron que se deben retomar ejemplos en los que los asocios público-privados han funcionado en este tema, y no descartan la posibilidad. Simán, mientras tanto, dijo que no se puede delegar en otros la responsabilidad que le compete al Estado y, por ende, no está de acuerdo con privatizar las penitenciarías. Agregó que hay servicios para los penales que se pueden hacer, pero no su administración.

Apoyo. Miembros de las familias de Javier Simán y de Carlos Calleja compartieron asiento junto a otros areneros.