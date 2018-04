Presidenciables debaten sobre el futuro del país

Los aspirantes a ganar la candidatura a la presidencia de la república por el partido ARENA para las elecciones de 2019, Carlos Calleja, Gustavo López Davidson y Javier Simán, debatieron anoche sobre temas de reconciliación, despolarización y retos para enfrentar el endeudamiento, mejorar la educación y seguridad.

El debate se desarrolló en el Palacio Tecleño y se transmitió por Canal 4. El moderador fue el periodista Rafael Domínguez, y estuvo acompañado de dos panelistas: Coralia Guerra y Carlos Mayora.

Para iniciar, la Comisión Electoral Nacional (CEN) de ARENA, organizadora del evento, les planteó una pregunta sorpresa en la que les pidió la opinión de cada uno de los competidores. Posteriormente, Ricardo Martínez, coordinador de la CEN, explicó la razón de la temática y contó la historia de Guillermo Sol Bang, quien mediante un video pregrabado introdujo la primera pregunta a los aspirantes: ¿Cuáles serán las acciones que emprenderán para lograr reconciliación y despolarización, que tanto se necesitan?

El precandidato López Davidson fue el primero en pronunciarse. Dijo que la polarización tiene a su base los desacuerdos entre los partidos, pero la población demanda desarrollo, y las condiciones están dadas para generar acercamientos y progresos.

El segundo en tomar la palabra fue Calleja. Respondió que su plataforma, Visión de País, tiene como primer objetivo unificar al país y abrir la puerta a una nueva era de acuerdos nacionales que van a necesitar de la voluntad, madurez política y de la sociedad. Indicó que para lograrlo, se tiene que formar el mejor gobierno con gente honesta, íntegra y comprometida con servir y no servirse.

Simán dijo que no es fácil perdonar, y don Billy no está esperando reconciliación, sino justicia, porque la persona responsable de su secuestro goza de inmunidad. Para eso, dijo que se necesitan funcionarios capaces y honestos que vayan a combatir la impunidad y la corrupción.

Sobre qué políticas y acciones tiene contempladas para potenciar la educación pública, Calleja reiteró que desde la Fundación Calleja ha apoyado algunos centros educativos y logrado resultados importantes mediante una estrategia integral.

Dijo que la receta es sencilla: primero, apoyar a los directores y docentes con una mejor formación. Los estudiantes necesitan de asistencia psicológica para enfrentar los temas de violencia; además, clases de inglés, tecnologías, centros de cómputo y bibliotecas. Aseguró que está comprometido con replicar ese modelo con el cual ha disminuido la deserción.

Simán recordó que la educación en los niños en los primeros seis años es la más importante y se tiene que revisar qué se está enseñado. Dijo que a los jóvenes no les interesa la despolarización, sino a los políticos. “La gente no se muere de hambre porque no estemos unidos, y lo que necesita son soluciones”, agregó.

López dijo que la base del desarrollo de la nación es la educación, y hay que apoyar a los niños talento con becas y buscar la coordinación del Gobierno con universidades y gremiales.

Sobre cómo enfrentar el endeudamiento, Simán dijo que el problema del país no es por la falta de recursos, ya que este es el Gobierno que más ha recaudado, y además ha bolseado sin dar los servicios básicos de salud, educación y seguridad. Dijo que se debe quitar impuestos que están bloqueando la economía y hacerle frente a la responsabilidad fiscal. López agregó que se tiene que ajustar los gastos, apretar el cinturón y buscar el desarrollo.

Calleja coincidió en el planteamiento de que hay dinero, pero cuando hay corrupción, nunca hay suficiente dinero. Consideró que hay que tener una política de cero tolerancia y su “mano no va a temblar para proceder ante casos de abusos”. También dijo que es necesario hacer una auditoría para medir los resultados y contar con la gente adecuada.

Este fue el primero de los tres debates que desarrollará ARENA. El 22 de abril se realizarán las elecciones internas con un padrón de más de 122,000 afiliados. Los tres aspirantes consideraron que al finalizar el proceso, el partido saldrá unido y no habrá divisiones.