Presidenta del TSE se desliga de comunicado por ataque a FMLN

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora Esmeralda Martínez, aseguró ayer que no autorizó la divulgación del comunicado en el que el Tribunal hizo un llamado a los partidos políticos a cumplir con las leyes del país, así como a promover una cultura de paz en el país, luego del ataque armado contra militantes del FMLN el pasado domingo.

En el mismo comunicado, del que Martínez se ha desligado, en su punto tres, se menciona que los magistrados han recibido amenazas a muerte, algo que la presidenta del ente dijo desconocer.

"Yo no autoricé el comunicado dónde algunos magistrados manifiestan que han sido amenazados. Hasta el momento desconozco sobre esa situación (...) Si los magistrados han sufrido de amenazas deberían acudir a las instancias correspondientes, en mi caso no he sido objeto de dicha situación", mencionó la presidenta del TSE.

Martínez dijo que conoce de las amenazas recibidas por el magistrado Julio Olivo es el único que ha externado que ha sido amenazado, por lo que expresó que dicho punto fuera incluido en el comunicado.

"Me sorprendí cuando se manifiesta que (magistrados) han sido objeto de amenaza porque lo hacen en plural. Quiere decir que no solo un magistrado ha sido amenazado", aseguró.

Dora Esmeralda Martínez, presidenta del TSE.

Sobre el ataque a los militantes del FMLN, en el que fallecieron dos personas, la presidenta el TSE señaló que no puede calificarlo como "violencia política" y prefiere dejar que sean las autoridades fiscales las que lo determinen o no.

"No puedo catalogar que es un hecho de violencia política, serán las autoridades correspondientes que dirán el móvil del ataque a los militantes del FMLN (...) El fiscal ya tiene indicios que podría ser un acto de intolerancia, sin embargo serán las autoridades quiénes van a determinar lo que sucedió", mencionó.

Sustituido

El partido Nuevas Ideas designó a la persona que sustituirá a Walter Araujo en la planilla de candidatos a diputados por San Salvador. Se trata de Alma Figueroa, quien previamente usaba el cargo de candidata a diputada suplente. El organismo colegiado definirá este día si cumple con los requisitos.