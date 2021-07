Presidenta del CNJ: "Dejo una institución ordenada, actualizada"

El proceso de elección de los consejales para el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) ya inició. Las instituciones ya comenzaron a convocar a los candidatos para conformar ternas y remitirlas a la Asamblea Legislativa 30 días hábiles antes del próximo 21 de septiembre, cuando entren en funciones los nuevos siete consejales.

Según la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura (LCNJ), la Asamblea deberá escoger a tres consejales del gremio de abogados, un consejal que sea docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador; otro de las universidades privadas del país, un consejal propuesto por el Ministerio Público y uno del sector de magistrados de Cámaras de Segunda Instancia y jueces.

De este proceso está participando la actual presidenta del CNJ quien busca la reelección como consejal. Ella considera que ha realizado un buen trabajo al frente de dicha institución.

“En lo técnico se debe seguir con el plan estratégico institucional, darle pensamiento a lo que es la administración de la carrera judicial por parte del CNJ y además seguir fortaleciendo la institución ”.

¿Por qué busca la reelección?

Porque cumplo con los requisitos y uno de los principales es mantenerse activo en el ámbito académico, cinco años de docencia ininterrumpida, así como lo exige la ley. Me he adelantado a pedir todas mis constancias, y no tengo ningún proceso pendiente de ningún tipo de investigación penal, Corte de Cuentas, PDDH, TEG, TSE, entre otros.

¿Cuál es su logro al frente del CNJ?

Dejo una institución ordenada, actualizada. Recibí una institución desordenada, había gastos abundantes, el uso inadecuado del fondo circulante, y otros. Ahora podemos decir que hemos dejado muchas normativas actualizadas. También visibilizar al consejo. Como pleno, procuramos la reforma del artículo 62, 63 y 83 de la LCNJ que hace transparente todo el proceso público de elección de magistrados.

¿Cómo está el CNJ con las cooperaciones internacionales?

Nuestra institución goza de la confianza del cooperante. Tenemos como cooperantes a la CIDH, USAID, el Colegio de Abogados de Washington, ORMUSA, que confían en la institución y que los fondos se administran adecuadamente y damos resultados. Confiamos en que los que vengan al consejo, continúen en esa dinámica.

¿Qué objetivos quedaron pendientes en el Consejo Nacional de la Judicatura?

Procurar que la administración de la carrera judicial forme parte del Consejo, pero solo se puede lograr por reformas. Si nosotros administramos la carrera judicial, le quitamos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Pero nosotros solo estaríamos con una parte, en la fase de investigación, la fase inicial sancionatoria del funcionario judicial. Nosotros funcionaríamos como juzgado de instrucción para que el caso ya depurado, pase a la Sección de Investigación Judicial para que ellos impongan la sanción.