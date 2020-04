Presidente Bukele aclara que no ha sancionado decretos aprobados el miércoles por Asamblea

El presidente de la república, Nayib Bukele, aseguró esta mañana de jueves que ninguno de los decretos que fueron aprobados el miércoles por la Asamblea Legislativa ha sido sancionado por él, por lo que aún no han entrado en vigencia.



"ACLARACIÓN: NINGUNA de las reformas o decretos aprobados ayer por la Asamblea cuentan con mi sanción y por lo tanto NO TIENEN VIGENCIA. Cualquiera que, basado en información tendenciosa, intente violar la ley “amparándose” en un decreto NO VIGENTE, será sancionado", escribió en las redes sociales.

Decretos aprobados el miércoles 1 de abril por la Asamblea Legislativa.



En la sesión plenaria del miércoles, los diputados aprobaron, entre otras disposiciones, regular vuelos chárter para el regreso de salvadoreños que están varados en otros países, así como el que los empleados que han sido despedidos por motivo de la emergencia del COVID19 puedan seguir recibiendo atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y la exoneración de pago de impuestos a la importación de granos básicos, entre otros decretos.