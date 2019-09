Presidente Bukele considera que no hay tendencia al alza en homicidios

El presidente de la república, Nayib Bukele, consideró que no existe una tendencia al alza en el número de homicidios en el país y pidió responsabilidad a pesar de que martes y miércoles se contaran al menos 21 asesinatos, algo que el mandatario consideró como algo “atípico”, dado que el pasado lunes apenas hubo tres y ayer hasta horas del mediodía no las autoridades no registraban ninguno. Bukele se pronunció con un mensaje publicado en las redes sociales.

Veo algunas analistas hablando de repunte de homicidios.



Sean responsables. El mes pasado también tuvimos días atípicos, no se puede establecer una tendencia con dos días.



El lunes tuvimos 3 homicidios y hoy, hasta esta hora, llevamos 0. — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 5, 2019

Durante el mes de agosto, las autoridades gubernamentales reportaron un promedio de 4.2 homicidios por día, algo que es visto por la ciudadanía como un logro en materia de seguridad, según la más reciente encuesta publicada por LPG Datos, la unidad de investigación social de Grupo LPG.

El presidente también instó a los diputados a aprobar el préstamo por $91 millones que otorgó el miércoles pasado el Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE) y con el que se financiará una parte de la fase dos del Plan Control Territorial, el cual tiene un costo total de $158 millones, según anunció Bukele meses atrás.

A los adversarios políticos:



Súmense a luchar contra este flagelo que tanto dolor causa a los salvadoreños. Ahí tienen los $91 millones para financiar la Fase 2, ya aprobados por @BCIE_Org.



¡Apruébenlos!



Hagan eso, en lugar de estar rezando para que los asesinatos aumenten. — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 5, 2019

Sin embargo, la solicitud de aprobación de dicho préstamo gestionado ante el BCIE llegó hasta ayer a la Asamblea Legislativa de manos del viceministro de hacienda , Óscar Anaya, quien la entregó a la comisión de hacienda para que sea estudiada en su sesión de trabajo del lunes.