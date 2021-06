En vivo: Presidente Bukele habla en cadena nacional sobre el Bitcóin

El presidente de la República, Nayib Bukele, realiza este jueves una nueva cadena nacional en la "aclara" dudas sobre todo lo relacionado a la adopción del Bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador.

Al inicio, tras ser cuestionado el artículo 7 de la Ley Bitcóin, el mandatario dijo que si uso "será totalmente opcional", contradiciendo así con lo establecido en la ley y con lo afirmado en anteriores ocasiones.

“Nadie tiene que recibir bitcoines si no los quiere”, manifestó. Agregó también que “salarios y pensiones seguirán siendo pagados en dólares”.

Bukele reconoció que a diferencia de otras leyes, "esta es una ley escueta, de dos páginas", pero indicó que por solo tener 16 artículos, no tiene nada escondido.

El presidente dijo que "los comercios están obligados a aceptar bitcóin, pero no a recibirlo". Reiteró en todo momento que el uso del bitcóin es opcional. Además aseguró que "el Estado va a promover la capacitación de los mecanismos necesarios" para que la población pueda adoptar la tecnología para usar la criptomoneda.

Al explicar el artículo 12 que exime de la obligación de aceptar bitcóin a quienes no tengan acceso a la tecnología para aceptarlo. Dijo que quien no tenga el equipo o no esté listo, no estará obligado, pero recordó que el "Estado les capacitará".

Además, el mandatario reiteró que el Gobierno creará una billetera electrónica o "wallet", que no consumirá saldo, solo cobertura de internet, para hacer transacciones, para pagar o hacer pagos en bitcóin. Al bajar la aplicación, la persona recibirá $30 equivalentes en Bitcoin. Esta “wallet” será compatible con otras en el mundo, aseguró.

Según Bukele, si alguien nunca quiere usar o aceptar bitcóin, al menos ese dinero tendrán. Reiteró que es dinero que da el gobierno. “Nadie está poniendo 30 dólares de su propio dinero”, dijo, pero no explica de dónde saldrá ese dinero.

Esta mañana dijo que "muchos en la oposición" han tratado de confundir y "meter miedos" a los salvadoreños sobre la ley bitcóin, una criptomoneda que tendrá curso legal a partir de setiembre en el país.

"Muchos en la oposición han querido confundir al pueblo salvadoreño sobre la Ley Bitcóin, inventando falsedades y tratando de meter miedos donde no existe ningún problema", señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.

En tanto, la empresa estadounidense Athena Bitcoin comenzó este jueves el proceso de la instalación en El Salvador de cajeros automáticos para realizar distintas operaciones de la criptomoneda bitcóin.

El cajero, que es el segundo en el país centroamericano tras el instalado hace más de un año en la turística playa El Zonte, fue ubicado en un centro comercial del central departamento de La Libertad.

La máquina es una de las 14 que serán instaladas, en un primer momento, en El Salvador, según lo explicó Matias Goldenhorn, director de América Latina de Athena Bitcoin, la empresa proveedora.