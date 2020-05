Presidente Bukele no rendirá informe en la Asamblea Legislativa

Reprogramar la sesión solemne del 1 de junio para rendir informe a la nación fue la petición del presidente de la república, Nayib Bukele, en la madrugada de ayer, a la Asamblea Legislativa. La junta directiva del parlamento no lo aprobó.

"Decidimos no aceptar el cambio de fecha de la sesión solemne solicitado por el presidente. Se mantiene el informe del primer año de gobierno para el lunes 1 de junio a las 10 de la mañana", anunció el primer vicepresidente de la directiva, Norman Quijano, de ARENA.

Bukele envió una misiva al presidente de la Asamblea, Mario Ponce, donde pedía una prórroga hasta que concluyera la cuarentena en el país, "en concordancia a las medidas extraordinarias que como Gobierno estamos realizando para proteger la salud del pueblo salvadoreño, con el fin de contener el crecimiento y la expansión de la covid-19", detalló.

Tras conocer la negativa de la directiva legislativa, el mandatario tuiteó que su petición había sido una "deferencia" y argumentó que tal ceremonia no se contempla en la Constitución y que, lo dicho al respecto en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL) es algo que regula a dicho Órgano.

Finalmente sostuvo que no asistirá: "Los actos para dar discursos, donde los ex presidentes pintaban países que no existían, quedarán para después de la cuarentena", escribió el jefe de Estado.

"La ley lo obliga"

En contraparte a esta postura, la diputada Cristina Cornejo (FMLN), tercera secretaria de la directiva, se refirió al artículo 168 en su séptimo literal y sostuvo que "se obliga al presidente a rendir cuentas cuando la Asamblea Legislativa se lo pida" y luego, el artículo 64 del RIAL da por sentado la fecha de cuándo se hará.

Cornejo reveló que hasta antes de la solicitud de Bukele, ya se había entrado en protocolo para preparar la ceremonia.

En ese sentido, el también congresista efemelenista Schafik Hándal sostuvo que el presidente está "sujeto a la ley, no es si quiere o no venir".

Hándal es de la opinión que si el temor es que se darán contagios, que se haga una reunión privada sin "toda la parafernalia". "Si lo hace el Papa en la plaza de San Pedro, cómo no lo vamos a hacer en la Asamblea Legislativa", razonó.

"Es revanchismo"

El segundo vicepresidente de la directiva parlamentaria, el oficialista Guillermo Gallegos, vio en la resistencia de sus homólogos ante la petición del presidente acciones de "revanchismo".

"Ellos lo ven como que sería un daño a la democracia si él no viene, se sienten de alguna manera ofendidos con respecto a lo que dice de la Asamblea", añadió.

Finalmente, el secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, consideró que los parlamentarios quieren hacer de esto "todo un show político... hacer de todo esto un circo".