Presidente Bukele reitera que no será protagonista en partido Nuevas Ideas

Ante el apoyo que ha brindado desde sus redes sociales al proceso de afiliación del partido Nuevas Ideas, el Presidente de la República, Nayib Bukele, confirmó que quiere impulsarlo, pero aclaró que no buscará algún cargo en la directiva.

"Por su puesto que quiero inclinar al balanza en favor del partido (Nuevas Ideas), pero la realidad es que no voy a tener un papel protagónico. Lo he dicho desde el principio y lo más que he puesto (en las redes sociales) son retweets", dijo.

Desde el viernes pasado y hasta el 1.o de diciembre, este instituto político realizará un proceso de afiliación de ciudadanos de cara a su participación en las elecciones de 2021.

Bukele dijo estar "muy contento" al ver que lo que comenzó como un movimiento "que fue tan bloquedado en su momento" ahora es "el partido político más grande en la historia del país".

"Como lo dije desde antes de ser presidente: les regalamos el partido, elijan ustedes sus autoridades y candidatos para alcaldes y diputados si quieren. Yo no voy a tener ninguna participación en eso, no solamente por mi cargo, sino porque queremos que la gente lo ocupe como un instrumento de cambio para ellos mismos", acotó el mandatario.