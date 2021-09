Bukele amenaza con reprimir protestas en el futuro

El presidente de la república, Nayib Bukele, amenazó con reprimir futuras acciones de protesta en contra de su Gobierno, según ha mencionado en cadena nacional dada la noche de este 15 de septiembre con motivo del Bicentenario de la Independencia.

Bukele dijo que El Salvador "es un país en los que en dos años y tres meses de Gobierno no hemos utilizado aún, porque no sé si algún día van a financiar tanto que vaya a llegar ser necesario, espero que no, no hemos utilizado una tan sola lata de gas lacrimógeno" contra los que protestan.

De esta manera el mandatario criticó la acción desarrollada la mañana de este miércoles, la cual, dijo, fue ocupada para vandalizar propiedad privada y pública, al tiempo que dijo que mencionó que la comunidad internacional financia dichas acciones.

" Cómo luchar contra una dictadura que no existe y sin embargo hay muchos en la comunidad internacional que la siguen vendiendo, muchos que incluso viven en países que si pudieran ser considerados dictadura o al menos si reprimen a sus poblaciones, le lanzan gases lacrimógenos, los golpean, los arrestan, los arrastran en las calles, pero este es un país en los que en dos años y tres meses de Gobierno no hemos utilizado aún, porque no sé si algún día van a financiar tanto que vaya a llegar ser necesario, espero que no, no hemos utilizado una tan sola lata de gas lacrimógeno", dijo el presidente.

También manifestó que El Salvador es un país democrático que se ha expresado en las urnas.

Este miércoles, miles de personas marcharon en las calles de San Salvador en un acto de protesta contra decisiones adoptadas por el Gobierno y la Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista, que van en contra de la Constitución de la República, la separación de poderes, así como la independencia judicial. Además, los ciudadanos se pronunciaron en contra de la Ley Bitcóin y pro del respeto a la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Además, minimizó las expresiones lanzadas durante la marcha sobre decisiones autoritarias durante los dos años y tres meses de Gobierno. También dijo que los grupos que se manifestaron son financiados por la comunidad internacional, de la que señaló que critican las acciones impulsadas desde su Gobierno.

"Un grupo de personas salió a las calles supuestamente a luchar por la libertad. Esas personas no se movilizaron solas. Lamentablemente han conseguido apoyo de la comunidad internacional. Lo triste es que están financiando a una oposición perversa, que no le importa golpear niños, ancianos, vandalizaron no solo monumentos, sino propiedad pública, del Estado, que mucho cuesta construirla, propiedad privada, vehículos y no es la primera vez que lo hacen. En todas sus manifestaciones lo hacen. Por ahí dijeron que eran infiltrados del Gobierno y entonces infiltramos todas sus manifestaciones porque en todas vandalizan y siempre culpan al Gobierno de represión y nunca los hemos reprimido. Esta vez no encontraron resistencia, no había policías".

Reforma de pensiones

El mandatario aseguró que en 30 días presentarán una reforma de pensiones.

Anteriormente, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se había comprometido a realizar la reforma al Sistema de Administración de Pensiones, la cual será ampliamente discutida con todos los sectores una vez sea presentada en la Asamblea Legislativa.

Zelaya ha expresado que "hay estudios actuariales por cada una de las decisiones que se toman" y deberán considerarse los parámetros de jubilación, el umbral o esperanza de vida de la población y el impacto fiscal del tema.