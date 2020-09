EN VIVO: Presidente Bukele se dirigirá a la nación en cadena nacional

El presidente de la República, Nayib Bukele, se dirigirá al pueblo salvadoreño a través de cadena nacional, este 24 de septiembre, en los próximos minutos. El mandatario reveló el espacio informativo con la nación un día antes por medio de sus redes sociales.

Aunque se desconoce por el momento los temas puntuales a tratar durante la cadena, Bukele ha hecho énfasis en los últimos días en el tema de los "cercos sanitarios".

El mandatario informó hace algunos días que los resultados de la sobremuestra de contagios de covid-19 en Santa Rosa de Lima fueron procesados con resultados menores al 7%, por lo que no se instaló un cordón sanitario . Previamente, Bukele ordenó decretar cerco sanitario en Santa Rosa de Lima por un 16.7% de contagio en el municipio. El presidente también informó sobre un el porcentaje e contagios en San Francisco Gotera con un 18.2 %.



En San Salvador, actualmente se está poniendo en marcha la toma de pruebas masivas durante tres días, con el propósito de detectar si existe o no un brote o un incremento inusual de casos positivos de covid-19. El ministro Francisco Alabi no descartó la posibilidad de un cerco sanitario en la capital.

Manténgase pendiente de la transmisión en vivo a través de laprensagrafica.com

