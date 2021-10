Presidente CSJ niega declaraciones

Luego de que el proyecto del Presupuesto General del Estado 2022 reflejara un aumento de salarios para varios funcionarios, entre ellos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, La Prensa Gráfica contactó al presidente impuesto de dicha institución, Óscar López Jerez, para saber su opinión sobre su alza salarial de $200, pero dijo que ya no daría declaraciones a los medios que lo llaman "impuesto".

"Ya no voy a dar declaraciones a LPG, al EDH ni al DEM porque no estoy de acuerdo que en todas las publicaciones me pongan presidente impuesto. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión pero considero que no es necesario que en cada nota que se publica se ponga de esa forma", aseveró.

Jeréz fue cuestionado porque, según el proyecto, su sueldo mensual para 2022 pasará a ser de $7,035.32.

Actualmente tiene un salario de $5,421.03 más gastos de representación por $1,414.29, para un total de $6,835.32.

Los demás magistrados registrarán también un aumento. Estos tienen actualmente un salario de $4,517.89 más gastos de representación por $1,022.86.

Con el aumento de $200, obtendrán un sueldo de $4,717.89 conservando la misma cantidad de gastos de representación. Así, su salario mensual ascenderá a $5,740.75