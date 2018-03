Presidente Cerén afirma que “ARENA debe regresar a las mesas de diálogo”

Lee también

“Le pido a los medios de comunicación que vayan y le digan a ARENA que debe volver a las mesas de diálogo, porque no las pueden dejar tiradas. Un acuerdo de nación debe involucrar a todos los actores sociales”, declaró este día el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, durante la celebración del Festival del Buen Vivir en el municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.Cerén afirmó que, como parte de la conmemoración del 25 Aniversario de los Acuerdos de Paz, El Salvador debe volver a las formas de diálogo para la resolución de conflictos, por lo que “no pueden retirarse así por así. Deben volver a las mesas de diálogo”. Además, el presidente afirmó que el Gobierno en ningún momento ha apartado a partidos políticos o instituciones, sino que simplemente “buscamos formas para solucionar el problema del presupuesto”.“No es posible que ARENA se retire de mesas de diálogo cuando el país exige unidad, diálogo, soluciones. El diálogo para la segunda generación de los Acuerdos De Paz incumbe a toda la sociedad, no solo a partidos políticos. No deben buscar preferencia alguna en las negociaciones”, afirmó el mandatario, expresando que espera una respuesta positiva a su llamado por parte del partido opositor.El pasado 20 de enero, el partido ARENA anunció que las condiciones en este momento no permiten que sigan con la segunda parte de los acuerdos firmados con el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén. El primer acuerdo permitió que ambas partes aprobaran la emisión de $550 millones en bonos para que el Gobierno terminara el año fiscal 2016 y se aprobara la ley de responsabilidad fiscal.“Cuando consuman y apartan a ARENA completamente, porque a nosotros jamás nos invitaron a participar en esa negociación que hicieron del presupuesto; entonces, cuando usted mira esa actitud de que no les interesa ARENA, no hay condiciones para seguir en la segunda etapa del acuerdo”, dijo Alberto Romero, diputado arenero.