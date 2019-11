Presidente Corte Suprema: caso magistrado Escalante sigue procedimiento de ley

"Lo que se está haciendo son los procedimientos tal y como la ley establece", dijo ayer el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Pineda Navas, al ser cuestionado sobre la resolución de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador en el caso Escalante, que fue liberado de cargos de agresión sexual a una menor.

Pineda Navas agregó que si la Fiscalía General de la República (FGR) no estaba "conforme" con la resolución inicial podía apelar. Dijo que entendía que ya lo había hecho. Sin embargo, negó conocer detalles de la reforma para tipificar como delito el "tocamiento impúdico".

Agregó que esas reformas están "en proceso de formación" y que el presidente de la república, Nayib Bukele, dijo que las sancionaría, por lo que tienen que esperar para poder aplicarlas.

"No conozco las reformas, he oído lo que los medios, podríamos conocer algún recurso, no sé si alguien considera que no está bien, podría presentar algún recurso y tendríamos que pronunciarnos", detalló. Luego dijo que el Órgano Judicial trabaja "permanentemente" en la depuración de jueces y magistrados y que "se habla o se dice", pero que a veces las denuncias "no llegan o no se comprueban".

Pineda Navas, además, confirmó que una comisión de jueces examina alrededor de 100 nuevas plazas para jueces y magistrados.

"Hacemos, una vez han resuelto, la petición al Consejo Nacional Judicatura (CNJ) para que nos envíen las ternas correspondientes. Estamos revisando constantemente eso y sí, hay rezago en ese tema", concluyó.