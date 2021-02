Presidente Nayib Bukele insinúa que no viajó a Washington la semana pasada

Este lunes 8 de febrero, el medio de comunicación internacional, The Associated Press (AP), publicó una nota sobre un viaje del presidente Nayib Bukele hacia Washington la semana pasada, el cual hizo sin previo aviso y con la intención de reunirse con representantes del gobierno de Joe Biden. Sin embargo, el gobierno de Biden rechazó su solicitud y no se concretó la reunión.

Ante esta noticia, el presidente Nayib Bukele expresó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: "El que crea que un Presidente va a viajar a otro país a sentarse a pedir reuniones, tiene que revisar bien si posee un cerebro propio. Hace más de 100 años inventaron el teléfono (sin tomar en cuenta otras tecnologías), como para no llamar y coordinar una cita de antemano".

Minutos después sumó: "Hola, me vine a Washington, solo vine por unas horas y quería ver si me podía recibir inmediatamente el Presidente o alguien no sé. Pero tendría que ser rápido, así que dígale que suspenda todo lo que está haciendo y me reciba ya.

F. Alguien que tiene sumida la mollera"



Según la nota que habla sobre el viaje, Bukele viajó junto a su esposa, Gabriela de Bukele, y con su hija.

No se detalló cómo fue la solicitud para reunirse, pero la decisión de no recibirlo fue deliberada.

El Gobierno de los Estados Unidos ha expresado preocupación sobre el respeto al estado de derecho y la democracia de parte del Gobierno de El Salvador, según informaron fuentes al medio AP y además indicaron que la relación entre los países está bajo revisión.

