Bukele pide a la Asamblea Legislativa reprogramar sesión solemne de informe anual de su mandato

El presidente de la República Nayib Bukele extendió una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, durante la madrugada de hoy (28/5/2020), para pedirle “reprogramar” la sesión solemne en la que el mandatario daría su informe del primer año de gobierno.

Dicha ceremonia tendría lugar el lunes 1 de junio, en el Palacio Azul de la Asamblea Legislativa; Ponce ya había adelantado el lunes pasado que se estaban definiendo los pormenores y adelantó que se trataría de un hecho distinto al de años pasados, debido a las circunstancias de la cuarentena por la pandemia, pero siempre se realizaría.

“Probablemente no vengan todos los funcionarios del gabinete de Gobierno, no tengamos cuerpo diplomático y solo esté una representación de los diputados para mantener medidas de distanciamiento social y otros protocolos para evitar contagios”, comentó entonces, Ponce.

En la misiva Bukele argumentó que la prórroga de esta jornada es “en concordancia a las medidas extraordinarias que como Gobierno estamos realizando para proteger la salud del pueblo salvadoreño, con el fin de contener el crecimiento y la expansión de la covid-19”.

Todos los Presidentes dan un discurso el 1 de junio, en el aniversario de su Toma de Posesión.



Pero nuestro país no está para actos, si no para que trabajemos 24/7 por detener la pandemia.



Por lo que envié una nota al presidente de la @AsambleaSV, para posponer este evento. pic.twitter.com/1fYONidt5T — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 28, 2020

Hoy por la mañana, el congresista Ponce informó que ya había recibido la petición de Bukele y subrayó que “su ausencia estaría relacionada con la cuarentena y el informe se rendiría a mediados de junio próximo”. Agregó que será la junta directiva de la Asamblea quien decida al respecto”.

He recibido carta del presidente @nayibbukele sobre no asistir este 1 de junio a rendir su informe a la @AsambleaSV. Su ausencia estaría relacionada con la cuarentena y el informe se rendiría a mediados de junio próximo. La decisión será de Junta Directiva @AsambleaSV. pic.twitter.com/lVDd6G0Cd5 — Mario Ponce (@marioponcesv) May 28, 2020

“Es algo inédito que un presidente no rinda su informe de gestión ante la Asamblea.Yo ya recibí la carta del presidente Nayib Bukele y será conocida hoy en sesión de Junta Directiva de la Asamblea Legislativa (que inició a las 8 de la mañana)para que resuelva y yo trasladaré la decisión”.

Es algo inédito que un presidente no rinda su informe de gestión ante @AsambleaSV . Yo ya recibí la carta del presidente @nayibbukele y será conocida hoy en sesión de Junta Directiva de @AsambleaSV para que resuelva y yo trasladaré la decisión. Hay diputados que ya se opusieron. pic.twitter.com/v92KJ2jOfV — Mario Ponce (@marioponcesv) May 28, 2020

De acuerdo al pecenista,“hay diputados que ya se opusieron”.

En esa línea, la parlamentaria Yanci Urbina, del FMLN, dijo en una entrevista matutina que “el acto del 1 de junio es un acto oficial del país, ya se había decidido y establecido desde la Junta Directiva. Estamos viviendo un momento de pandemia y con mayor razón es necesario rendir cuentas”.

“En el marco de la pandemia no implica que no se pueda hacer y brindar informes. A la hora de rendir informes entran en molestia y no es conveniente omitir una acción de ley, se debe utilizar esta oportunidad para transparentar muchas cosas pendientes”, agregó.

#EnEntrevista || "El acto del 1 de junio es un acto oficial del país, ya se habia decidido y establecido desde la Junta Directiva. Estamos viviendo un momento de pandemia y con mayor razón es necesario rendir cuentas." @Yanci_Urbina en @Canal_12 pic.twitter.com/rOw9MdCxVm — Grupo Parlamentario FMLN (@gpfmln) May 28, 2020