Presidente Nayib Bukele se retracta de decisión de iniciar con fase 2 de reapertura económica

El presidente Nayib Bukele anunció por medio de su cuenta de Twitter que suspende la fase 2 de la reapertura económica prevista para este martes 21 de julio.

Después de escuchar las opiniones de expertos y sobre todo, del Ministerio de Salud, ente rector de la salud, y a pesar de que lo que necesita nuestro país es una CUARENTENA ESTRICTA y no solo medidas complementarias, he decidido suspender la Fase 2 de la reapertura económica. — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 19, 2020

El mandatario aseguró ayer por medio de una conferencia de prensa que el próximo martes 21 de julio daría inicio la fase 2 de la reactivación económica.

“Si no vamos a bajar los contagios porque no nos dan las herramientas, no tiene sentido seguir postergando la fase 2 de la reapertura económica aunque yo quisiera postergarla 15 días más pero no va a tener un efecto como vimos en la postergación de estos 15 días”, declaró Bukele.

Sin embargo, el presidente Bukele la tarde de este domingo 19 de julio, ha expresado que dicha fase queda suspendida, sin dar datos de cuándo podría iniciar.

La fase 2 de la reactivación económica del país consistiría en mantener la apertura de la Fase 1 y la “ampliación de la producción y actividades sociales”, que abarcaría la activación del transporte público, la industria de la manufactura (no en totalidad), la industria cosmética, calzado, plástico y papel; además de activar los servicios profesionales y empresariales.