Presidente Nayib Bukele se retracta y detiene la fase 2 de la reapertura

El presidente Nayib Bukele se retractó la tarde de este domingo del anuncio que hiciera hacía menos de 24 horas. El sábado por la noche había confirmado mediante una conferencia de prensa que la fase 2 de la reapertura económica del país se mantenía en pie para el martes 21 de julio.

En ese momento argumentó, entre otras cosas, que no tenía caso detener el inicio de la fase 2, pues el país carece de un sustento legal que permita hacer frente a la pandemia.

“Si no vamos a bajar los contagios porque no nos dan las herramientas, no tiene sentido seguir postergando la fase 2 de la reapertura económica aunque yo quisiera postergarla 15 días más pero no va a tener un efecto como vimos en la postergación de estos 15 días”, declaró Bukele en aquel momento.

Continuar con la reapertura permitiría de alguna manera palear el desempleo, la merma de ingresos, el cierre de miles de empresas.

Así, la tarde de este domingo, por medio de su cuenta de Twitter, el presidente anunció que había cambiado de opinión y que quedaba suspendida la fase 2 de la reactivación.

Después de escuchar las opiniones de expertos y sobre todo, del Ministerio de Salud, ente rector de la salud, y a pesar de que lo que necesita nuestro país es una CUARENTENA ESTRICTA y no solo medidas complementarias, he decidido suspender la Fase 2 de la reapertura económica. — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 19, 2020

Esta vez, su argumento fue haber escuchado opiniones de “expertos, especialmente del ministro de Salud”. Además, insistió en que lo que el país necesita es volver a una cuarentena estricta.

Es la segunda vez que Bukele alarga la fase 1 de la reapertura, que dio inicio el 16 de junio y que estaba supuesta a avanzar a segunda fase el 7 de julio. Sin embargo, anunció que aplazaría 15 días más la siguiente fase, para el 21 de julio.

La fase 2 de la reactivación económica del país consistiría en mantener la apertura de la fase 1 y la “ampliación de la producción y actividades sociales”, que abarcaría la activación del transporte público, la industria de la manufactura (no en totalidad), la industria cosmética, calzado, plástico y papel; además de activar los servicios profesionales y empresariales.

El analista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Mauricio Choussy, estima que la paralización de la actividad económica por la pandemia provocará una caída en el producto interno bruto (PIB) en el país de hasta un 9.1 % este año.

Asimismo, golpeará directamente el bolsillo de 200,000 salvadoreños que perderán su empleo formal; y la deuda pública que alcanzará un 93 % del PIB.

Ayer sábado se cumplieron exactamente cuatro meses desde que, el 18 de marzo, se confirmara en El Salvador el primer caso de covid-19. Desde ese momento, los salvadoreños han sido las únicas víctimas de una crisis institucional en la que Ejecutivo y Legislativo no han sido capaces de dar respuesta a las necesidades del país. Con un sistema de salud prácticamente colapsado, más de 70 muertos en el personal de salud por covid-19, miles de personas sin empleo o con sus ingresos disminuidos, las autoridades no han llegado ni a un acuerdo concreto y conjunto sobre establecer una normativa para que El Salvador tenga herramienta legales que permitan hacer frente a la crisis económica y a la pandemia.