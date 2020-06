Presidente amenaza con cerrar empresas

Todas las empresas o negocios que reabran puertas a partir de mañana se exponen a ser cerrados y sus permisos van a quedar suspendidos, amenazó ayer el presidente de la república, Nayib Bukele. Justificó que la advertencia se debía a "una campaña orquestada" por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que supuestamente está invitando a empresarios a reiniciar labores tras 78 días de encierro.

Según el ministro de Salud, Francisco Alabi, aún no es momento de reabrir la economía porque no está controlada la expansión del coronavirus. Los titulares de Seguridad, Rogelio Rivas, y Trabajo, Rolando Castro, advirtieron que mañana van a incrementar controles tanto policiales como administrativos en todo el país para evitar la reapertura anunciada.

Aunque Bukele amenazó con cierres, Castro expuso que primero deben analizar cada caso que se pueda presentar para determinar posibles sanciones.

Por la noche, el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, aseguró que el presidente Bukele vetó el decreto 648 emitido por la Asamblea Legislativa que establecía la apertura parcial de la economía el lunes 8.

Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), opinó que es normal que la gente empiece a salir porque necesita obtener recursos para sobrevivir y pidió al Gobierno que acuerde la reapertura con los sectores productivos.

La Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) también pidió "certidumbre y claridad" para iniciar actividades de una manera "ordenada, gradual y flexible...las banderas blancas que ya se encuentran a lo largo del territorio evidencian que miles de hogares están pasando hambre", dijo la institución.

Ayer, la comisionada presidencial, Carolina Recinos, anunció que el lunes se empieza a reunir la mesa técnica que definirá el plan de reinicio de la economía.

Mientras que Claudia Ortiz, directora nacional de Asuntos Políticos del partido Vamos, señaló que la incertidumbre por la reapertura económica se debe a la falta de acuerdos entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa para crear una ley que, basada en la evolución de la covid-19, defina fechas para el reinicio del trabajo.

Los abogados Javier Castro, director de estudios legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES); René Hernández Valiente, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia; Rodolfo Parker, diputado del PDC; y Enrique Anaya opinaron que la amenaza de Bukele no tiene sustento legal. Agregaron que el decreto ejecutivo 24 con el que el Gobierno mantiene las restricciones es inconstitucional.

"El Código de Salud no contempla como sanción el cierre de establecimientos por inobservar una orden de cuarentena. No está prevista esa sanción y en mi memoria no está prevista en ninguna otra parte", analizó el abogado Anaya. Y Javier Castro agregó que el cierre de empresas anunciado por Bukele podría llegar a ser el delito de actos arbitrarios: "Puede haber responsabilidad patrimonial para el funcionario por los daños causados".

Según los juristas, ninguna ley prohíbe reiniciar la economía. Las leyes de emergencia y cuarentena por el coronavirus ya vencieron. Lo que ha provocado un limbo jurídico que el Gobierno pretende rellenar con decretos ejecutivos, dicen.