Presidente de Asamblea dice que sigue en discusión ley de agentes extranjeros

"No, no estamos dispuestos a archivarla, eso todavía está en discusión, eso está todavía abierto. No es algo que lo hemos definido", dijo Castro a periodistas en el marco de un evento religioso que marcó el final de las fiestas patronales de la capital salvadoreña.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo de Nayib Bukele, establece la creación de un registro de organizaciones o personas cuyas actividades en El Salvador "respondan o sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero", según el texto del proyecto de ley.

El documento explica que el objetivo es que "los ciudadanos conozcan los agentes extranjeros destinados a influir en la opinión pública" y establece para la financiación de estos agentes un impuesto del 40 %.

Para Castro, "la ley de agentes extranjeros no es algo del otro mundo", además aseguró que buscan "transparentar" las actividades de las organizaciones no gubernamentales, entre ellas las que el presidente Bukele ha acusado de ser oposición.

El legislador indicó que el impuesto del 40 % "se iba a eliminar desde un principio" y que ha tenido reuniones con "la mayoría de organismos internacionales y embajadores, en donde se les explicó".

Una comisión de la Asamblea Legislativa dio luz verde a la propuesta de Bukele para que pudiera ser aprobada durante una sesión plenaria de mediados de noviembre, en la que se puso en agenda pero finalmente no se votó.

El entonces director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, declaró que "en regímenes autoritarios como Rusia y Nicaragua este tipo de legislación es usual y ha sido usada para sofocar a la prensa y sociedad civil".

También la directora para las Américas de Amnistía Internacional (Al), Erika Guevara Rosas, señaló que dicha ley "es un intento (poco original) de seguir hostigando y silenciando a las organizaciones de derechos humanos y el periodismo independiente".

También el relator especial de la ONU para la Libertad de Asociación, Clement Voule, y la relatora especial sobre Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, se mostraron preocupados por el proyecto de ley de agentes extranjeros.