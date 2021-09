Presidente de Corte Suprema vuelve a llamar a juez Jorge Guzmán para ofrecerle que siga en caso El Mozote

Óscar López Jerez, presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), reveló hoy a LA PRENSA GRÁFICA que ha hecho un nuevo llamado al juez Jorge Guzmán para que se quede en la causa de El Mozote, pese a que el pasado domingo él mismo mencionó que había nombrado ya a un nuevo titular en ese cargo y que le había pedido “agilizar el caso”.

El domingo 26 de septiembre Jerez dijo también a este medio que había nombrado ya a un nuevo titular del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, que estaba a cargo de Guzmán. Pero 24 horas después expresó que este aún no asume debido a que están a la espera de alcanzar un nuevo acuerdo. El nuevo juez sería Marío Díaz Soto, quien está en un juzgado de Paz de Morazán.

López Jerez dice que ya habló con el nuevo juez del caso El Mozote para agilizar el proceso. pic.twitter.com/drXd3ar1UT — LPGJudicial (@LPGJudicial) September 26, 2021

Óscar LópezJerez dijo este lunes que mandó un fax al Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera para hacerle una nueva propuesta a Guzmán, pero que no logró contactarlo. También dijo que Corte Plena ha citado al abogado a una reunión este martes 28 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, para que reconsidere quedarse.

“Yo le pedí que solicitara ser incluido en el régimen de disponibilidad en forma excepcional y por ser él le iba a conceder diez años. Lastimosamente todos los teléfonos los desconectó. Fueron al tribunal, pero él no llegó”, expuso López Jerez.

Todos los jueces que admitieron quedarse en régimen de disponibilidad han sido tomados en cuenta para cinco años, pero la “oferta” es exclusiva para Guzmán. “Ya si él no quiere no podemos obligarlo”, dijo Jerez, al mismo tiempo que sostuvo que el juez que ya ha sido nombrado en sustitución aún no asume.

Sobre la contradicción en este caso en particular, López Jerez dijo que entiende que hayan críticas, pero que él es "humano" y que por ello "siempre pueden haber errores".

Guzmán también dijo este lunes 27 de septiembre que no está de acuerdo en los nuevos nombramientos ni en sus destitución, pues él estaba amparado por medidas cautelares que había emitido la Cámara de la Familia para frenar la vigencia del decreto que contiene las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y que dejan fuera del sistema a los jueces con más de 60 años de edad o 30 años de servicio.