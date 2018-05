Presidente de la Asamblea confirma contratación de Lorena Peña

El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, confirmó que a sus manos llegó la petición de contratación de Lorena Peña, expresidenta del Congreso, como asesora de la diputada del FMLN, Cristina Cornejo.

Quijano dijo que entre las contrataciones del FMLN no solo está Peña, pero afirmó que no diría los demás nombres para respetar las decisiones del partido. Tampoco dio detalles sobre los salarios que devengarán los exdiputados, ahora asesores de fracción, "porque no es mi función".

"Recibí la lista de los diputados del FMLN, estoy recibiendo enormes listados de contrataciones... Ciertamente la diputada (Cristina Cornejo) ha contratado a Lorena (Peña) pero igual están contratados Misael Mejía, no quiero mencionarlos, quiero ser respetuoso de eso", dijo Quijano en la entrevista de Noticiero Hechos.

Sobre si el partido ARENA ha contratado a exdiputados, Quijano dijo que desconoce el dato ya que son varias las peticiones de contrataciones que le han llegado. "No te sé decir con certeza si hay un diputado de ARENA... Ya se ha dado en el pasado, no en el número que lo estamos viendo con los señores del FMLN", declaró Quijano.

Por otra parte, el diputado se refirió a la eliminación de 142 plazas que anunció la semana pasada, declaró que desde que dio la noticia a las diferentes oficinas de la Asamblea se han presentado personas a trabajar de las cuales se desconocía que estaban contratadas.

Dijo que en meses anteriores se movió dinero hacia la partida de remuneraciones para financiar la demanda de dinero de tenia, esto, según él, hace que la situación financiera de la Asamblea sea crítica.

Quijano afirmó que si no se tomaban medidas como de la eliminación de plazas y la venta de vehículos se podía llegar a un colapso en octubre próximo.