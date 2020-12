Presidente del IAIP rechaza hablar sobre nueva comisionada

El presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ricardo Gómez, se negó a dar su opinión sobre la afiliación partidaria de Roxana Soriano, la nueva comisionada de la institución en representación de las asociaciones profesionales , a quien también le cuestionan la legalidad de su título como abogada.

Gómez acudió ayer a un evento interinstitucional anticorrupción y fue consultado sobre la llegada de Soriano, pero dijo que no le compete hablar sobre la ex candidatura de Soriano a diputada por el partido Nuevas Ideas.

"Es un caso que le correspondería más a la persona recién nombrada. No quisiera dar declaraciones en nombre de ella. He percibido que han habido señalamientos, pero le tocará a la persona desvanecer eso y demostrar con su trabajo que no tiene un compromiso determinado con autoridad alguna", expuso Gómez.

Soriano fue elegida a finales de noviembre como comisionada propietaria por el sector profesional y el 2 de diciembre llegó por primera vez al IAIP para sostener una reunión con el mismo Gómez y con los comisionados Luis Suárez y Gerardo Guerrero, también cuestionados por irregularidades en sus nombramientos por el sector de periodistas.

Los cuatro comisionados mencionados han sido juramentados en su cargo por el presidente Nayib Bukele y han sido cuestionados sobre su independencia.

El @iaip_elsalvador realiza audiencia virtual contra el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.



Se solicita registro diario de transacciones del concepto gastos reservados código 54315 contenida en la ejecución de egresos de esa institución. pic.twitter.com/dqEOG3amKd — IAIP El Salvador (@iaip_elsalvador) December 8, 2020

Otra observación

A la representante del sector profesional también le han increpado porque su nombre está incluido en un informe del fiscal especial Roberto Vidales en 2001 con una serie de abogados cuyos títulos estaban bajo investigación por posible falsedad. Soriano se graduó de la Universidad Militar de El Salvador.

Al respecto, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, dijo que no se puede calificar el título de Soriano como "irregular" sin conocer en qué terminó la investigación. Pero sí dijo que hay un problema por que es militante del partido Nuevas Ideas.

"Ella ha formado parte del movimiento Abogados por Nayib, lo cual indica que cuando conozca un caso que involucre al Gobierno es difícil esperar que ella tenga imparcialidad. Lo ideal sería que se recusara de conocer esos procesos", opinó Escobar a LA PRENSA GRÁFICA.