Presidente dice que Gobierno prepara nuevo impuesto

El presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, anunció ayer que a petición del Gobierno, los dirigentes de los partidos ARENA, FMLN, GANA, PCN y PDC, con quienes se reúne en privado en Casa Presidencial, asumieron el compromiso de estudiar en la Asamblea Legislativa un impuesto a las propiedades inmobiliarias lujosas.Según el mandatario, el impuesto sería para “las grandes propiedades que están en la playa pero que no son vivienda de nadie”. Explicó que “si una persona vive en ese lugar y ahí es su residencia, a esa persona no se le aplica el tributo, solo a aquellas propiedades que ocupan para ir a descansar, para ir a veranear”. “A esas propiedades es que estamos tratando de ponerles un impuesto”, dijo durante el programa “Gobernando con la gente”.El partido ARENA ha exigido al Ejecutivo que disminuya sus gastos en lugar de hablar de más impuestos y préstamos. GANA también ha dicho que no apoyará iniciativas de nuevos impuestos.También, Sánchez Cerén sostuvo como parte de los compromisos asumidos con los políticos se aprobó el jueves una reforma al Presupuesto General de Nación 2017 para incorporar $122 millones provenientes de una colocación de $550 millones en bonos. Prometió que con ese dinero depositarán un monto de $37.8 millones del FODES de enero que le adeudan a las 262 alcaldías del país.El presidente dijo que es una “lástima” que ARENA, que habla “tanto de austeridad, ahorro y despilfarro”, votara en contra de la reforma. Los llamó “mente retrógrada” y los acusó de buscar que el país fracase. “Vamos a pagar con ese dinero el FODES de enero a los señores alcaldes, y vamos a trabajar por entregarles pronto el de febrero. ¿Cómo es posible que ellos (ARENA) llaman a sus alcaldes para que vayan a protestar y ellos no acompañan con el voto al Gobierno”, criticó Sánchez Cerén.ARENA votó en contra de la reforma por considerar que existía ilegalidad al aprobar incorporar fondos previstos para pagos de 2016 y que se usarán para 2017. Además, señalaron que se hizo “un artificio contable”, porque para incorporar esos fondos el Ministerio de Hacienda disminuyó los ingresos que se proyectaron obtener del cobro de la renta y el IVA.Asimismo, el gobernante salvadoreño sostuvo que han acordado crear una subcomisión en la Asamblea para comenzar a estudiar las propuestas del Gobierno de reformar el Código Tributario, Código Penal, el Código Procesal Penal y una Ley de Cobro Coactivo, enfocadas en combatir la evasión y elusión fiscal.Mantuvo que el país tiene ingresos de los impuestos que pagan los salvadoreños, pero el Gobierno no recibe todo el dinero porque “hay alrededor de $1,000 millones que se evaden y se eluden”.