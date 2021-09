Presidente impuesto de la CSJ juramentó a sustitutos de jueces y magistrados cesados

Óscar López Jerez, presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), juramentó ayer a 98 funcionarios judiciales que ocuparán las vacantes de los jueces y magistrados que renunciaron o fueron cesados por el decreto legislativo 144.

Según lo mencionado por Jerez, hasta el viernes 24 de septiembre recibieron las renuncias de 100 funcionarios judiciales y 112 solicitudes de incorporación al régimen de disponibilidad.

Además, mencionó que todos esos movimientos de jueces y magistrados fueron internos y no incorporaron a ninguna "persona nueva" para esos cargos.

Sin embargo, al menos 13 de los magistrados de la CSJ no tomaron en cuenta que aún existe una resolución pendiente de conocer de la Sala de lo Civil, con respecto a la legalidad del decreto legislativo 144 que destituye a más de 200 jueces y magistrados de la república.

“Me parece que es una decisión precipitada y violatoria de la carrera judicial y no está bien porque son señales negativas.”



Martín Rogel, Exmagistrado Cámara Tercera penal.

"Lo que sucede es que al interponerse un recurso contra una resolución, al ser impugnada, los efectos de esta resolución quedan en suspenso, entonces hasta que la Sala de lo Civil pronuncie su resolución en cuanto a la apelación que interpusimos, dependiendo de eso se tendrá que definir qué sucede", afirmó Jerez.

Al presidente impuesto se le cuestionó sobre aquellos funcionarios que juraron defender su dignidad y no acogerse ni a la indemnización por retiro ni al régimen de disponibilidad y Jerez respondió que espera no utilizar la violencia este día.

"Hasta el momento, hoy (ayer) fueron nombrados los magistrados y jueces sustitutos , mañana (hoy) tienen que tomar posesión de sus cargos y sedes judiciales a las ocho de la mañana. No sé qué va a pasar mañana (hoy) pero de lo que conozcamos tenemos que ir superando cada obstáculo en la debida forma, sin violencia, sin utilizar medios forzosos, primero Dios que eso no sea necesario", enfatizó.

La mayoría de funcionarios juramentados ayer ignoraron los cuestionamientos y las preguntas que los medios de comunicación realizaron. Uno de los profesionales consultados fue Ramón Iván García, exfiscal que ha aparecido en investigaciones periodísticas por estar señalado de boicotear diligencias judiciales. "No tengo ningún comentario", dijo García al preguntarle sobre su nombramiento en la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.

García sustituye de esa manera al magistrado Martín Rogel, quien hasta ayer fue magistrado de esa Cámara. Rogel dijo a LA PRENSA GRÁFICA que esos cambios anunciados por la CSJ son conforme al guión que ya se había diseñado.

Firma. Funcionarios juramentados por la CSJ impuesta firmaban el certificado que los acredita desde ayer en los nuevos cargos.

"Lo que desean es tener control sobre las Cámaras de lo Penal de San Salvador y y de Santa Tecla y trasladar a algunos jueces que van a responder de manera afín a la gente que los está colocando", señaló Rogel.

Agregó que esta es una situación preocupante pero que los cambios eran predecibles. "Es una situación preocupante pero estábamos entendidos que son los pasos del guión. Por eso no nos debe extrañar. Me parece que es una decisión precipitada y violatoria de la carrera judicial y no está bien, porque son señales negativas", cuestionó el Rogel que, a partir de hoy, se convierte en magistrado de Cámara de Segunda Instancia de Cojutepeque.

En la juramentación hubo jueces y magistrados que fueron vistos en las dos marchas realizadas en protesta por las reformas a la Ley de la Carrera Judicial. Sin embargo, a muchos de ellos no les quedó otra opción que presentarse a esa juramentación.

El magistrado de la Cámara Ambiental de Santa Tecla, Samuel Lizama, fue uno de los rostros visibles en las protestas contra las reformas y en pronunciamientos por parte del colectivo de jueces. Ayer, no tuvo otra opción que aceptar su traslado a otra instancia judicial.

En las pocas palabras que proporcionó a la prensa dijo que no iba a referirse a los traslados y solo se limitó a mencionar su próxima sede judicial: Cámara de la Primera Sección de San Vicente.

El Mozote

López Jerez confirmó que juramentaron al nuevo juez de Instrucción de San Franciso Gotera. Ese nuevo funcionario deberá conocer desde cero ese proceso del Mozote y lugares aledaños. El juez Jorge Guzmán dijo que no iba a renunciar.

Algunos traslados de jueces

Estos funcionarios no entraban en el decreto, pero sin justificación fueron removidos:

1. Antonio Durán

Removido del Tribunal Tercero de Sentencia de S.S. hacia Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca. Asegura que el traslado fue por criticas al Gobierno.

2. Martín Rogel

Hasta ayer era magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal de S.S. Fue removido hacia una Cámara de Segunda Instancia de Cojutepeque. Él marchó contra reformas.

3. Samuel Lizama

Otro de los rostros visibles contra las reformas a la Ley de la Carrera Judicial. Fue traslado hacia Cámara de Primera Sección de San Vicente.

4. Carlos Sánchez

Magistrado legítimo de la Corte Suprema de Justicia, fue removido ayer de la Cámara Primera de lo Penal hacia un Juzgado de menores de San Salvador.