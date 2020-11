"Presidente, no es su dinero para que lo ocupe en lo que quiera; es dinero de los salvadoreños": PDC aclara detalles de reasignación de fondos

"Esta “reforma” está fuera de tiempo, forma y fondo, ya que es MATERIALMENTE IMPOSIBLE ejecutarla", expresó el presidente Nayib Bukele luego de que la Asamblea Legislativa aprobara el día jueves 26 de noviembre con 68 votos en pleno, el dictamen favorable para asignar $288 millones para el pago de FODES pendiente para alcaldías desde hace 7 meses, $50 millones para el pago de proyectos pendientes de Fomilenio II, y el pago de complemento de $16 millones para veteranos, quienes tampoco han recibido pago de pensiones, becas y pensión a viudas de veteranos durante el 2020.

Luego siguió: "este Decreto Legislativo no será Ley, hasta que tenga la firma del Presidente, cosa que no tendrá, ya que no solo es IMPOSIBLE DE EJECUTAR, sino que es evidentemente inconstitucional, ya que la Asamblea Legislativa no tiene facultad para asignar fondos sin el aval del ministerio de Hacienda".

Además, este Decreto Legislativo no será Ley, hasta que tenga la firma del Presidente, cosa que no tendrá, ya que no solo es IMPOSIBLE DE EJECUTAR, sino que es evidentemente inconstitucional, ya que la @AsambleaSV no tiene facultad para asignar fondos sin el aval de @HaciendaSV. — ���� (@nayibbukele) November 26, 2020

El presidente argumentó que la Asamblea Legislativa estaba asignando fondos que previamente ya habían sido asiganados.

"FUERON ASIGNADOS por el mismo Decreto Legislativo 640. Les recuerdo que la “asignación de fondos” (3ra vuelta), fue un candado que los diputados le pusieron al Decreto 608, pero que no aplica para el 640, ni para ningún otro", tuiteó el presidente en su cuenta oficial de Twitter

Ante esto, el Partido Demócrata Crisitano (PDC) se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter la tarde de este viernes 27 de noviembre y expresaron que iban a aclarar las mentiras del presidente Nayib Bukele sobre el roce entre GOES y Asamblea Legislativa.

Aclaración a las mentiras del Presidente, sobre los Decretos aprobados el jueves 26 de noviembre. pic.twitter.com/44igtpXvOH — PDC_OFICIAL (@PDC_OFICIAL) November 27, 2020

En el texto publicado en Twitter, el PDC detalló que la Asamblea Legislativa había autorizado el pasado mayo la deuda por $1,000 millones los cuales irían destinados de la siguiente forma:

1. $600 millones para fideicomiso de recuperación de empresas

2. $400 millones para reforzar el presupuesto 2020: (de los cuales se ha decidido reorientar el pago para FODES, FOMILENIO II y veteranos).

Además recordaron que el dinero correspondiente a esa deuda ya ingresó a la cartera del Estado el pasado 8 de julio ($354.2 millones) y el 22 de septiembre ($645 millones en CETES).

También el partido indicó el artículo 148 inciso final de la Constitución el cual estable que "definir el destino de la deuda es una competencia de la Asamblea Lesgislativa" así también como hacer modificaciones al presupuesto, previa iniciativa del Órgano Ejecutivo.

Ante esto, recordaron que ese ajuste de presupuesto 2020 se hizo a partir de una iniciativa del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. La Asamblea hizo las respectivas evaluaciones y consideró a bien hacer los ajustes para FODES, FOMILENIO II y veteranos.

Por último, se lee:

"Presidente, no es su dinero para que lo ocupe en lo que quiera; es dinero de los salvadoreños. Sométase a la Constitución".

Además se dirigieron al director general de Tesorería, Juan Neftalí Murillo Ruíz: "deberá cumplir haciendo las transferencias para los detinos definidos por la Asamblea Legislativa. De no hacerlo, deberá asumir personalmente las responsabilidades patrimoniales y penales previstas en la ley", concluyeron.