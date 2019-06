Presidente se compromete a invertir en la niñez

En su discurso de toma de posesión, el presidente de la república, Nayib Bukele, se comprometió a garantizar el bienestar social de los salvadoreños.

A pesar de no enumerar propuestas específicas, el mandatario hizo alusión a la necesidad de mejorar el sistema nacional de salud e invertir en la educación de los niños.

"Cuántas veces les dijeron que los hospitales siempre van a tener medicinas y que los niños van a poder estudiar en escuelas dignas", expresó Bukele al momento de criticar la actuación de gobiernos anteriores en dichos temas. "¿Los hijos no merecen tener medicinas y mejor educación? Vamos a invertir en nuestros niños. Y esto no se trata solo de darles medicinas", agregó.

Por su parte, el empresario salvadoreño Roberto Kriete ve con optimismo el enfoque en la educación infantil porque cree que es muy necesario. "Él (el presidente) está muy claro que sin empleo este país no puede resolver sus problemas principales. Tenemos 50,000 muchachos que se gradúan de bachillerato todos los años y miles que no consiguen empleo. Si no se les da empleo a los muchachos es muy difícil evitar que se vayan con las maras, y tenemos que competir contra eso. Y eso se logra generando empleo y bienestar", añadió.