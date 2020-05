Presidente sostiene que decreto Ejecutivo sobre el Estado de Emergencia fue en "uso de sus facultades legales"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sostiene que el decreto Ejecutivo en el ramo de Salud emitido ayer en donde se amplía por 30 días más el Estado de Emergencia por covid-19 en El Salvador es una facultad que la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres le otorga.

En una extensa publicación de Facebook, el mandatario recalca que el artículo 24, en su inciso II le otorga la potestad de declarar la emergencia ante la imposibilidad de que la Asamblea Legislativa pueda sesionar para hacer la declaratoria.

Bukele subraya ante ese punto que la Asamblea Legislativa "no solo no estaba reunida, sino que no se quería reunir". Sin embargo, la misma Asamblea ya tiene programada una sesión plenaria donde se decidiría la situación de emergencia y cuarentena.

El presidente detalla que desde el Ejecutivo se emplearon todos los mecanismos posibles para alcanzar un acuerdo con la Asamblea Legislativa para que pudieran hacer la sesión plenaria ayer, sábado 16, y prorrogaran el Estado de Emergencia.

"A pesar de que invitamos los diputados de Casa Presidencial a discutir la prorroga, ni siquiera llegaron. Llego GANA, PCN, CD y un par de ARENA. Pero la mayoría de ARENA y todo el FMLN, ni siquiera llegaron", amplía.

"A pesar de esto y a pesar de que se les hizo reiterados llamados a reunirse ayer sábado y discutir si renovarían o no el decreto de Emergencia. Incluso se les recordó que podían asistir y votar en contra, incluso llegar a criticar. Pero lo que no podían hacer es: evadir su responsabilidad en plena pandemia y no reunirse", explicó el mandatario.

De momento, la Asamblea Legislativa mantiene para mañana su sesión plenaria, programada a las 3 de la tarde. Previamente, tanto la comisión política como la Junta Directiva se reunirán por separado para determinar cual será el camino a seguir.