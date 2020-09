Presión masiva de alcaldes en las calles por pago de FODES

Durante algunas horas de la mañana, cientos de empleados municipales y alcaldes se tomaron la fachada del edificio del Ministerio de Hacienda, esto como una medida de presión para que les paguen al menos tres meses del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES).

“Los fondos están siendo atrasados por un cálculo electoral del partido en el Gobierno”, fue la acusación que lanzó el alcalde de Jucuarán, Boanerge Carranza.

En eso coincidieron todos los alcaldes que llegaron hasta la fachada de Hacienda para presionar por el pronto pago. De acuerdo con ellos, una de las cosas que quiere hacer el Gobierno es provocar que las municipalidades se queden sin fondos para ejecutar proyectos.

“Lamentable que los alcaldes hayan engañado a los empleados de sus alcaldías para hacer un mitin político”.



Alejandro Zelaya, Ministro de hacienda

De acuerdo con datos de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), cada mes Hacienda debe transferir $41,290,535 en concepto de FODES a las 262 alcaldías.

Sin embargo, desde junio pasado las comunas no lo reciben y como septiembre está por terminar, los alcaldes reclaman el pago de cuatro meses.

Además, Hacienda tampoco ha transferido lo que le corresponde a las comunas del fondo de emergencia que los diputados aprobaron.

“No estamos diciéndole al presidente que nos regale, estamos solicitando que cumpla la ley... No venimos a pedir una limosna, venimos a exigir que pague el FODES a las 262 alcaldías que por ley los municipios reciben, le estamos exigiendo que cumpla la ley”, dijo el alcalde de Panchimalco, Mario Meléndez.

El ministro de hacienda, Alejandro Zelaya, no tardó en pronunciarse sobre la protesta de los empleados municipales. “Lamentable que los alcaldes hayan engañado a los empleados de sus alcaldías para hacer un mitin político, en vez de una petición, generando también un posible foco de contagio de COVID-19.

Les aclaro el FODES no es para pagar salarios, no les mientan a sus empleados”, tuiteó el ministro, esto a raíz de que varios alcaldes y empleados se quejaron de que no han tenido salarios por la falta del FODES.

Más tarde el ministro reconoció que la Ley del FODES habilita que con este dinero puedan pagarse salarios, sin embargo, dijo que la idea principal de este fondo es el desarrollo de proyectos en los municipios. No dijo cuándo efectuarán los desembolsos pendientes.