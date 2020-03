Préstamo de $109 millones con el BCIE no puede ser reorientado

El representante del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en El Salvador, Rául Castaneda, respondió que ese organismo no puede financiar la adquisición de medicamentos porque se trata de "gasto corriente". Eso ante la pregunta del diputado del PDC, Rodolfo Parker, respecto a si los $13 millones presupuestado para la compra de un buque si podrían usar para medicinas, pues el ministro de Defensa, René Merino Monroy, dijo que tienen controlado el narcotráfico en mar territorial.

"En esta solicitud viene un buque, no vienen medicamento. El banco no puede financiar medicamento porque medicamento vendría a ser un tema de gasto corriente y el banco no entra en tema de gasto corriente al atender préstamos", sostuvo Castaneda, quien llegó ayer, por la tarde, a la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa para explicar detalles del préstamo de $109 millones solicitados por el gobierno para la tercera fase del Plan Control Territorial.

El representante del BCIE aclaró que el préstamo es de hasta $109 millones, pero no es obligación desembolsarlo todo. Aseguró que si en el proceso de licitación adquieren a un helicóptero a un costo menor, dicho ahorro se podría utilizar para otra cosa, pero siempre en apego al destino por el que fue formulado y aprobado . "El préstamo tiene un destino muy específico, muy particular, y se tiene que respetar", agregó.

Como ante sala a las preguntas, los diputados le comentaron que el presidente Nayib Bukele militarizó la sede la Asamblea el pasado 9 de febrero para presionar por la aprobación del préstamo . Y aunque le hicieron una pregunta sobre el tema, Castaneda omitió responder.

El jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, también le comentó que detuvieron la aprobación del empréstito tras conocerse que una empresa mexicana, dedicada a la videovigilancia, pagó un viaje privado del director de Centros Penales, Osiris Luna. Reyes le dijo que les generó dudas porque en el préstamo se contemplan más de $25 millones para cámaras y equipos de videovigilancia.

Reyes dejó abierta la posibilidad de dar los votos para aprobar el préstamo este jueves, siempre y cuando el gobierno les mande otra información solicitada.