Préstamo para seguir funcionando

Ante el impago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), por parte del Gobierno, la Alcaldía de Santa Isabel Ishuatán, en Sonsonate que ha tenido que gestionar un préstamo económico.

En octubre de 2020, la municipalidad realizó un préstamo bancario de $500,000, para solventar el pago de salarios de los empleados, prestaciones y el servicios de electricidad para continuar con el bombeo de agua potable en las comunidades.

"La municipalidad adquirió un préstamo para su funcionamiento, pagar salarios, gasolina, deudas de electricidad que venían desde mayo hasta octubre (2020), que no podían cubrirse por el impago. Este préstamo solventó lo que tenía que hacer el FODES, porque si no, ya nos hubiéramos declarado en quiebra", explicó uno de los concejales de la comuna.

La municipalidad orientó parte del préstamo para el pago de electricidad porque cuenta con seis bombas de agua y con la deuda, pudo haberse suspendido.

Hasta la fecha, el Gobierno adeuda ocho meses del FODES, lo que significan $600 mil dólares que no ha percibido la municipalidad de Santa Isabel Ishuatán por el impago, de los cuales solventaron las deudas, continuación de proyectos y una parte de los salarios.

"Nosotros somos municipalidad pequeñas que con el pago de impuesto no logramos salir adelante. Es una situación crítica para mantenernos solventes, pero podrías seguir así hasta marzo y si el FODES no llega, no sé qué vamos hacer, aquí el FODES viene a un lugar pequeño a hacer mucho", dijo.