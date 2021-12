Presunto financiamiento de EUA a marchas contra el Gobierno de Bukele "perjudicarían al país", afirma Arzobispo

El Arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, se refirió a los señalamientos hechos por el exdiputado del FMLN, Shafick Hándal, sobre un presunto financiamiento hecho por el Gobierno de Estados Unidos a las marchas realizadas en contra del presidente Nayib Bukele.

Aseguró que, de ser cierto, esto perjudicaría aún más las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, además, afectaría también la armonía en la sociedad, ya que son problemas internos que deben resolverse entre salvadoreños. Calificó este hecho como una posible injerencia extranjera.

"Esto no es positivo, ninguna injerencia extranjera es positiva (...) tampoco nos engañemos, no es que nos van a ayudar. Sí hay ayuda, pero si fuera cierto que, de forma ilegal, hay injerencia (por EUA) eso no ayuda al país", expresó.

Asimismo, aprovechó la ocasión para hacer un llamado a las personas que, de forma voluntaria, participan en las protestas y han sido víctimas de vulneraciones a sus derechos por parte de instituciones de seguridad pública, a que recurran a las instancias legales.

#ElSalvador | "Si a alguna persona se le ha vulnerado su derecho, también puede acudir a las instituciones": manifiesta el arzobispo, José Luis Escobar, sobre las personas a las que les han vulnerado derechos en marchas.

Ante los retenes establecidos en varios puntos del país para evitar la movilización de manifestantes, así como la captura de algunos de ellos, el religioso expresó que "manifestarse en un derecho, por supuesto, pacíficamente; sería ideal que la Policía protegiera las manifestaciones” en lugar de evitar que estos acudan a las convocatorias.