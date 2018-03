Presuntos clientes de red de trata de menores seguirán detenidos

Lee también

El juez Primero de Paz de Santa Tecla, Luis Manuel Reyes Deras, decretó detención, durante un período de seis meses, para cuatro acusados de pagar a una menor de edad para tener relaciones sexuales con ella. Uno de ellos, según fiscalía General de la República (FGR), violó a la víctima.“Los acusados son responsables, por lo tanto la Fiscalía tendrá seis meses de etapa de instrucción para autenticar los informes de telefonía, los recibos de hoteles y otros elementos”, dijo el juez .Los acusados son Maximiliano González, conocido como “Gordo Max”, el empresario Ernesto Regalado, Luis Alonso Marroquín Pineda y Salvador García Arévalo. Los cuatro deberán continuar en prisión, mientras se continúa el proceso, en el que se les acusa del delito de remuneración de actos sexuales o eróticos con menores de edad. García también será juzgado por el delito de violación en menor o incapaz.Según la Fiscalía, García violó a la víctima, identificada con el nombre clave Azul, cuando ella tenía 13 años de edad. El ataque ocurrió en mayo de 2008, según la acusación, en el centro de San Salvador, cerca del parque Hula Hula.“Porque el último hecho ocurrió en 2008, cerca del parque Hula Hula en San Salvador, el caso lo conocerá el Juzgado Séptimo de Instrucción”, aclaró el juez. Según la Fiscalía, el imputado tenía conocimiento de que la víctima tenía 13 años, cuando pagó por tener relaciones sexuales con ella.El juez Reyes Deras explicó que decidió que los acusados continúen detenidos, debido a que los cuatro pueden abandonar el país. “La detención no debe entenderse como una pena anticipada. Es que en el presente caso tenemos alguna información de lo que sucede. Existe un evidente peligro de fuga y que interfieran con la investigación”, detalló el juzgador.Sin embargo, señaló deficiencias de la Fiscalía, como el que no haya logrado establecer algunas fechas exactas de cuándo ocurrieron los hechos, y les pidió corregir para la siguiente etapa del proceso, la instrucción.La defensa de Max González argumentó ante el juez que existe doble persecución hacia su cliente, porque fue citado para que se convirtiera en testigo criteriado. Reyes Deras no aceptó este argumento, porque González no recibió dicho beneficio. De hecho, Allan Hernández, jefe de Unidades Especiales de la FGR, dijo el lunes en conferencia de prensa que “en algún momento (Max González) se acercó a la institución para ofrecerse como testigo, pero eso no fue judicializado y no tiene ninguna relevancia con la investigación actual”.Al finalizar la audiencia, uno de los abogados defensores dijo que esperarán a recibir la resolución este lunes, para preparar un recurso de apelación que presentarán en los próximos días.A petición de la Policía Nacional Civil (PNC), Regalado es el único de los acusados en este caso que permanecerá en las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN), bajo el argumento de que es una persona de alto riesgo y que “no es ciudadano común”.El juez Reyes explicó a LA PRENSA GRÁFICA que tras recibir el informe de la Policía decidió enviarlo a la DAN, para garantizar su derechos básicos. “Él (Regalado) fue enviado a la DAN para garantizar sus derechos, de acuerdo com el informe que envió la Policía. Además, le envié un oficio a Rodil Hernández, director de Centros Penales, para que haga una calificación del estado que tiene el imputado, para que busque un centro penal que le dé garantías”, afirmó.Regalado fue detenido el pasado lunes por la noche en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuando regresaba al país procedente de en México. Regalado es directivo de varias empresas en El Salvador.González y los otros dos acusados fueron enviados al centro penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona, porque se les considera “ciudadanos comunes y van a los penales comunes”, en palabras del propio juez.El caso inició con la captura de parte de una red de tratantes de menores. El testigo clave fue Natalia, una de las menores prostituidas por dicha red, quien reveló una lista de clientes en la que aparecen los nombres de los cuatro detenidos.En noviembre de 2015, el Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador condenó a ocho personas acusadas de formar parte de esta red. La defensa presentó un recurso de apelación ante la Cámara Primera de lo Penal, pero esta ratificó la sentencia.Los abogados presentaron un recurso de casación (anulación de sentencia) ante los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero tampoco fue concedida la petición por falta de argumentos, debido a que trataban de desprestigiar la declaración de la víctima.