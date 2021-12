Presupuesto 2022 deja fuera programa de empleo juvenil

El proyecto de presupuesto de 2022, que podría aprobarse en la última plenaria de este año, de nuevo contempla recortes en programas sociales y entre ellos algunos dedicados a la juventud, indicó ayer el colectivo AltavozES.

Un análisis realizado por la entidad indica que el Órgano Ejecutivo excluyó de su plan de gastos para el próximo año al Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil, que en 2021 tenía una asignación de $1.3 millones.

"Eso, de nuevo, es un retroceso presupuestario para juventudes", dijo el economista e investigador de AltavozES, José Luis Magaña, respecto a la falta de seguimiento de este programa, que se estaba ejecutando desde la Presidencia de la República.

Otro recorte que afectará directamente a la juventud es en el presupuesto de la Universidad de El Salvador (UES), el único centro público de educación superior en el país. En total, se le restarán $15 millones en comparación con lo asignado en 2021, indicó la entidad.

Magaña sostuvo que el anteproyecto de 2022 replica "la espiral de problemas" que se ha visto este año, como el elevado endeudamiento público. Solo para el próximo año se estima que el Gobierno recibirá $1,430 millones provenientes de deuda, lo que representaría el 18 % de los ingresos totales del Estado.

Por otro lado, los proyectos ejecutados con dinero del Fondo General se verán reducidos en ramos del área social. "El presupuesto que proviene del Fondo General tiene disminuciones con respecto al 2021, tanto en el Ministerio de Educación como en el de Salud", dijo Magaña.

En su análisis, AltavozES identificó recortes de $56 millones en el área de inversión del MINED y $8 millones en educación básica. En Salud hay $27 millones menos en inversión y $44 millones menos en Primer Nivel de Atención.

También se han identificado reducciones en Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por un monto de $1.3 millones, pero de eso $1.1 millones proviene de la línea de trabajo de seguridad hídrica.

Asimismo, AltavozES indicó que la asignación para líneas presupuestarias que permiten dar cumplimiento a la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) es la más baja en los últimos cuatro años.

Guadalupe Esquivel, representante de comunidades donde trabaja AltavozES, dijo que las instituciones que respaldan y dan acompañamiento a las denuncias de mujeres dejarían de tener presupuesto para realizar su trabajo. "Casos que no salen a la luz, de mujeres que han sido violentadas y que las demandas no las acoge ninguna institución porque no tienen presupuesto", dijo.

Asimismo, exigió al Estado redirigir esfuerzos a estos proyectos que beneficiaban a las mujeres en situación de vulnerabilidad , "porque las organizaciones sociales están tomando el papel que le corresponde al Gobierno".