Presupuesto ANDA aumentó $48 mill tras ajuste de tarifa

Lee también

El aumento de la tarifa de agua potable que hizo la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en octubre de 2015 generó un excedente de $48,109,091.20 al presupuesto de la institución hasta diciembre del año pasado, según lo consigna el informe de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP). Pese a ese incremento de fondos, la entidad sigue pujando por la aprobación de un préstamo por $16 millones en la Asamblea y las comunidades siguen reclamando por lo que consideran “un deficiente servicio” de agua potable.El documento entregado a LA PRENSA GRÁFICA por la UAIP, firmado por la gerencia de la Unidad Financiera Institucional, justifica que esos ingresos extra de ANDA fueron utilizados para sufragar gastos propios de la institución, que incluyen entre otros aspectos “compra de tuberías y accesorios, productos químicos utilizados en la potabilización del agua, compra de motores y equipos necesarios para las plantas de bombeo, mejoramiento y rehabilitación de sistemas de acueductos, pozos que estaban fuera de producción, nuevas perforaciones y equipamientos de pozos, pagos de energía eléctrica, etcétera”.Sin embargo, el presidente de ANDA, Marco Fortín, ofrece una versión diferente sobre el uso de esos $48.1 millones que llegaron de más a las arcas de la institución en esos 15 meses. Asegura que han servido casi exclusivamente para pagarle a la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) por el consumo de energía eléctrica necesaria para el suministro de agua potable: $3.8 millones cada mes, $3 millones por consumo y otros $800,000 a las distribuidoras por el uso de la red.En octubre de 2015, ANDA aumentó la tarifa de agua potable para un sector de la población que consume más de 20 m³ al mes, aproximadamente un 20 % de los usuarios de ANDA. Un sector que podría volver a ver incremento en el precio del agua en los próximos meses por el recorte a los subsidios que ha anunciado el Gobierno para nivelar las finanzas, una petición del Fondo Monetario Internacional (ver nota destacada aparte).Ambas versiones, aunque diferentes, coinciden en que esos fondos se usaron para gasto corriente. ¿Acaso no se trata de gastos contemplados en el presupuesto normal de ANDA? Fortín aseguró que no.Según el presidente de la autónoma, las finanzas de ANDA estaban tan mal antes de aumentar la tarifa que no lograba hacer frente al pago del consumo de energía eléctrica, por lo que se acumuló una deuda con CEL de $139 millones desde 2012, fecha en que se cambió la forma de pagar por ese servicio, antes era el Ministerio de Hacienda el que se encargaba de triangular con CEL lo que consumía ANDA.Fortín dijo que incluso se buscó desde el Ejecutivo ajustar la tarifa en 2015 como salida para poder pagar la deuda de energía eléctrica: “ANDA nunca logró cubrir el pago de CEL hasta que se modificó la tarifa porque tenemos una mora alta que no logramos recuperar de parte del Gobierno, de las alcaldías y del sector privado”, se justificó el funcionario en una entrevista con LA PRENSA GRÁFICA para hablar sobre las finanzas de la institución.“La gente sobreestima los ingresos de ANDA, porque no se toma en cuenta que el Gobierno no paga y las alcaldías tampoco. Tengo un 20 % de agua facturada no pagada. Y el presupuesto votado se hace en función de esa facturación”, agregó el presidente de la entidad encargada de repartir agua a la población y una de las más denunciadas por mal servicio.“Acá se sale con el día”, señaló Fortín al ser cuestionado sobre el excedente de más de $48 millones y la persistente queja de un servicio deficiente de agua potable sobre todo para los habitantes de la periferia del Área Metropolitana de San Salvador, una de las zonas más críticas que ANDA tiene para lograr cubrir con el servicio.Uno de las quejas más recientes ocurrió el 8 de febrero pasado: habitantes de siete comunidades aledañas a la antigua calle a Huizúcar, en San Salvador, bloquearon por la mañana el paso vial en el bulevar Luis Poma, que conecta con Antiguo Cuscatlán.“Una barrilada cada cuatro días no nos alcanza para bañar a los niños, para lavar la ropa y hacer los oficios”, dijo una mujer que participó en el cierre de la vía en ese entonces.Otro de los manifestantes expresó que tomaron la decisión de protestar y cerrar la calle en una de intenso tráfico vehicular porque ya acumulaban cuatro meses de no contar con un suministro normal de agua potable.Fortín dijo que para asegurar agua en la periferia de la capital es necesario que la Asamblea apruebe el préstamo pendiente de $16 millones y poder reparar la planta potabilizadora de Las Pavas. Ayer, la bancada de ARENA dijo que todavía no ha discutido si votará a favor.ANDA asegura que la deuda con CEL asciende a $69 millones. Monto que espera pagar con dos procesos de titularización.“Estamos dando los últimos pasos para un cuarto tramo de la titularización que va a permitir abonarle otros $40 millones a CEL. Luego vendría un quinto tramo de $94 millones, de donde se le cancelaría totalmente la deuda”, dijo el presidente de ANDA.“A mediados de año estaría finalizada la deuda con CEL. El primer pago sería en dos meses, porque el comprador de los títulos ya prácticamente lo tenemos, que sería un transacción internacional”, agregó Fortín.El Ejecutivo ha presionado a ANDA para que acelere el pago a CEL porque esta última también ha caído en el impago del subsidio que entrega a las distribuidoras de energía eléctrica.La CEL debe siete meses de subsidio a las distribuidoras, desde junio del año pasado no honra su compromiso; por lo que a enero de este año ya suma $53 millones pendientes de pago. CEL ha señalado en reiteradas ocasiones que no puede seguir costeando el subsidio de la energía eléctrica que reciben los usuarios, tanto así que no se incluyó en el presupuesto de este año.