Presupuesto de defensa y de seguridad será similar a salud

El refuerzo presupuestario para comprar armas es seis veces mayor a lo presupuestado este año para mejorar hospitales y unidades de salud.

Tras el refuerzo de $80 millones aprobado en la Asamblea Legislativa para defensa y seguridad pública, el Gobierno pretende gastar en estas áreas casi la misma cantidad de dinero que ha presupuestado para la salud pública, una decisión que, según especialistas, evidencia un desbalance en las prioridades del Estado.

La noche del miércoles, los diputados aprobaron sin discusión un paquete de iniciativas del Ejecutivo, en respuesta al repunte de homicidios del fin de semana. Entre las iniciativas se incluyó darle $20 millones adicionales a Defensa para que compre armas y equipo tecnológico. Otros $30 millones también son para que la Policía Nacional Civil (PNC) adquiera armas y vehículos, y los restantes $30 millones financiarán un fondo para recompensar denuncias ciudadanas.

Con estas modificaciones, el presupuesto de ambas áreas aumenta a $970.1 millones, una diferencia de $113.22 millones respecto a los $1,083.3 millones asignados al MINSAL para 2022, indicó LPG Datos.

Solo el refuerzo de $80 millones puede costear seis veces los $13 millones para mejorar la infraestructura y equipo de hospitales públicos y unidades de salud. Además, cubre casi dos veces los $41.4 millones del programa que incluye la construcción del nuevo hospital Rosales. También supera a los $73.5 millones para la entrega de uniformes y útiles escolares, los $14.3 millones de alimentación escolar y los $7.7 millones del vaso de leche.

Ricardo Castaneda, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), explicó que el presupuesto refleja las prioridades de un Gobierno, porque es donde "el discurso político se hace realidad o se queda en pura demagogia". El economista subrayó que desde la presentación del anteproyecto de presupuesto, el ICEFI hizo notar el incremento en los recursos para Defensa, al punto que "llegamos a señalar que parecía que El Salvador, más que una pandemia, lo que tenía era una guerra". Estas prioridades han quedado más claras con las modificaciones del miércoles, agregó. "Confirma que no hay un plan de Gobierno, no hay una estrategia de desarrollo, sino acciones reaccionarias frente a lo que sucede y que no van encaminadas a dar las respuestas estructurales que el país necesita, particularmente en áreas de educación y salud", indicó.

Precisamente la inversión en educación y salud son clave para afrontar la criminalidad, indicó Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). "Cada experto que estudia el problema de seguridad ve esa movida (el refuerzo presupuestario) como una tragedia, porque en un país como El Salvador, a los que llaman criminales son a los que están en estado de desempleo, no han gozado de buena educación, no gozan de atención de salud. Entonces, declarar la guerra a esa población que no se ha beneficiado de esos servicios básicos, seguir expandiendo más a las fuerzas de seguridad, significa un gran desbalance de prioridades y una receta en el largo plazo para el fracaso", indicó.

Isacson también cuestionó la decisión de elevar hasta 20 años las penas para menores de 18 años, porque a su juicio esta medida creará una subpoblación excluida y castigada, que además estará en un sistema carcelario que no se ha reformado para garantizar la rehabilitación y reinserción, más bien es una "universidad de pandillerismo".

"Sería toda una población joven invisibilizada. Un joven pobre, en un barrio pobre, sus opciones son el desempleo, la dificultad de obtener educación o la cárcel hasta los 36 años. Esas son unas opciones trágicas", lamentó.

Por otra parte, Castaneda también identificó un problema fiscal a futuro. Según el Ministerio de Hacienda, los $80 millones saldrán de un aumento en la recaudación de impuestos; pero el economista recordó que el Gobierno ha decidido eliminar tributos para afrontar la inflación y esto le significará menos recursos. Además, las perspectivas económicas mundiales no son alentadoras y esto puede repercutir en los ingresos estatales.