Presupuesto del Hospital Bloom supera los $36 millones

Este año el Hospital de Niños Benjamín Bloom tiene un aumento presupuestario que le permitirá cubrir casi la totalidad de los insumos y medicamentos, pasando de $32 millones que recibió el año pasado a casi $37 millones de presupuesto para 2019.

El incremento cubriría también el escalafón, con lo que la parte salarial abarca casi $25 millones. Para la compra de medicamentos la asignación es de $4.6 millones, mientras que en años anteriores los recursos para este rubro rondaron los $2.6 millones.

"La compra de medicamentos es primera vez en la historia que tenemos prácticamente la totalidad", dijo ayer el director del Hospital Bloom, Álvaro Hugo Salgado.

No obstante, explicó que en algunos casos, como los medicamentos para los pacientes de hemofilia, demoran en ser suministrados, aunque fueron solicitados desde el año pasado. "El problema básico que tenemos ahorita es que esos medicamentos no están en plaza. O sea, dinero tenemos, pero como no hay en plaza y eso nos ha atrasado un poco", alegó.

El director aseguró que han gestionado con la empresa y con la Federación Mundial de Hemofilia para agilizar el envío de dichos medicamentos.

Agregó que la demanda del hospital ha ido en aumento, principalmente de pacientes con enfermedades complicadas. "Porque la reforma (de Salud) está funcionando, es decir, el primer nivel de atención está haciendo su trabajo, el segundo nivel está haciendo su trabajo y lo que está viniendo a nosotros son pacientes críticamente enfermos o pacientes con malformaciones que necesitan tratamientos bien sofisticados y por largo tiempo", informó.

Paquetes para la escuelita del Bloom

La Escuela de Educación Especial Reinaldo Borja Porras, que funciona en el interior del Hospital Bloom, fue visitada ayer por el viceministro de Educación, Francisco Castaneda, quien entregó paquetes escolares para los 63 estudiantes que atiende la escuela, de parvularia a noveno grado. Por la demanda de espacios, la dirección del Bloom está considerando buscar locales cercanos donde se pueda ubicar la escuelita del centro hospitalario infantil.

Este año también se les incorporó el libro de Matemática a todos los niveles y una dotación de cereal y leche fortificada, que es parte del Programa de Alimentación Escolar.

En la escuela hay estudiantes con diferentes patologías o tipos de discapacidad, quienes tienen que pasar por largos tratamientos, por lo que reciben sus clases con docentes especialistas en inclusión, detalló Castaneda.