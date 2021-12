Presupuesto se aprobó con 23 votos de diputados suplentes

El presupuesto general de la nación para el año 2022 fue aprobado con 64 votos a favor el pasado miércoles. Empero, más allá de la aprobación, destacó que 23 de esos 64 llegaron desde la utilización de diputados suplentes, lo que podría equivaler a decir que uno de cada tres votos para aprobar el plan de gastos del Estado para el próximo año fue de un suplente ante la ausencia de un propietario.

El tema de la utilización de legisladores suplentes cobró relevancia el mismo miércoles debido a que el oficialismo echó mano de estos para alcanzar el total de votos necesarios para reelegir al fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, en el cargo.

Así, a primera hora, y luego de dos votaciones frustradas y los rumores de que había dos grupos al interior de Nuevas Ideas —cada uno pujando por su candidato favorito—, el pleito se resolvió con la ausencia de 16 diputados propietarios y la inclusión de sus suplentes, quienes se unieron a los restantes 40 para votar todos a favor de Delgado.

Pese a los números y la evidencia de la votación, el oficialismo se jactó de unidad y usó las redes sociales para compartir fotos de la bancada cian tras la finalización de la sesión plenaria, cerca de la medianoche. En esta, además de la reelección del fiscal impuesto, también destacó la aprobación del presupuesto 2022.

Suplentes

Sobre esta, los números volvieron a dejar en evidencia a un buen grupo de diputados propietarios de Nuevas Ideas que no fueron parte de la unidad del partido oficial para aprobar el plan de gastos del gobierno de Nayib Bukele para 2022, sin que hubiera explicaciones o motivos conocidos de por medio para que se justificara la ausencia tan alta de propietarios en la plenaria del miércoles.

Para hacerse una idea: un día antes, cuando se aprobó la Ley General del Recurso Hídrico, uno de los proyectos emblema del actual gobierno, el oficialismo echó mano de ocho suplentes. De estos, Nuevas Ideas puso a siete. Esa cantidad se duplicó para el fiscal, y casi se triplicó para aprobar el presupuesto de la nación.

Así, para elegir a Delgado, se usaron 19 suplentes —entre legisladores de Nuevas Ideas y de sus partidos afines en la Asamblea—, mientras que para aprobar el presupuesto la cifra subió hasta los 23, sumando a los partidos afines al oficialismo representados en el órgano legislativo.

Luego, solo contando a los legisladores cian: de 16 suplentes que votaron a favor de Delgado, la cifra escaló hasta 19 suplentes utilizados en la votación —pero que no pidieron la palabra en el pleno durante la discusión del dictamen— para aprobar el plan de gastos.

Valga aclarar la diferencia entre ambas votaciones. Para elegir al fiscal, al tratarse de una elección de funcionario de segundo grado, la cantidad de votos requeridos es de 56. Mientras, para el presupuesto, por ser una ley, son 43.

Haciendo el descuento: sin los 19 suplentes cian, aún así el presupuesto se habría aprobado, con 45 votos. Pero quitando a los 16 suplentes de la elección del fiscal, la cifra habría sido insuficiente para reelegir a Delgado.

Al cruzar ambas votaciones, hubo un grupo de 12 legisladores cian que no participaron de ninguna de las dos votaciones. Luego, hubo cuatro que no votaron por el fiscal pero sí por el presupuesto, y siete que sí votaron por el fiscal pero no por el presupuesto.

El grupo de 12 diputados que no participó de ninguna de las votaciones está conformado por Ana Figueroa, Dania González, Héctor Sales, Rubén Flores, Yaneth Molina, Leonel Uceda, Estuardo Rodríguez, Carlos Bruch, Alexander Guardado, Ana Guardado, Gerardo Aguilar e Ilofio García. De estos 12, eso sí, los dos últimos son los legisladores contra quienes los cian han abierto un proceso de antejuicio y han sido sustituidos por suplentes hasta abril de 2022.

De los otros 10 legisladores, Ana Figueroa y Carlos Bruch tuitearon fotos y comentarios sobre ambas votaciones, pese a que no fueron parte de ninguna de ellas.

Luego, en el caso de los diputados que votaron por presupuesto pero no por fiscal estos fueron: Mauricio Ortiz, Ángel Lobos, Eduardo Amaya, Erick García. Todos se incorporaron a la plenaria luego del receso, cerca de las 6 de la tarde.

Y en el caso de los diputados que votaron por fiscal pero no por presupuesto, estos fueron: Jorge Castro, Walter Coto, Dennis Salinas, Jonathan Hernández, Rodil Amílcar Ayala, Salvador Chacón y Sandra Martínez.

En el caso de esta última, además, hay una inconsistencia. En la transmisión de la plenaria, esta es sustituida por Kateryn Lovato al reanudarse la plenaria, pero se registra que vuelve al pleno antes de la votación del dictamen del presupuesto. Empero, el voto a favor aparece registrado con el nombre de Lovato.