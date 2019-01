Prevén atender 43,115 estudiantes con modalidades flexibles

Este año el Programa de Modalidades Flexibles del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) espera atender a 43,115 jóvenes y adultos en tercer ciclo y bachillerato.

Se cuenta con 480 sedes del programa distribuidas en las zonas central, paracentral, occidental y oriental del país. Una de las que funciona en San Salvador está en el Centro Escolar General Francisco Morazán.

"Esa modalidad inició el sábado anterior, ya se abrieron todas las sedes a nivel nacional y este día (ayer) estamos verificando si tenemos la matrícula prevista para cada una de ellas. Solo en esta sede están matriculados 80 estudiantes este sábado en bachillerato, pero hay 325 estudiantes el domingo, hay tercer ciclo y bachillerato", dijo Angélica Paniagua, directa de Educación de Jóvenes y Adultos del MINEDUCYT.

De los más de 43,000 estudiantes que esperan atender, 16,000 estarán en la modalidad a distancia; 15,735 en la modalidad semipresencial; 4,000 en la modalidad nocturna; 6,555 podrán optar por las tutorías de nivelación académica; 500 en modalidad acelerada; y 325 en bachillerato virtual.

Paniagua señaló que la matrícula aún está abierta en febrero y marzo para inscribirse en estas modalidades. Al ser una oferta educativa del ministerio, es gratuita.

"Aquí nadie tiene que pagar nada para venir a recibir su tutoría, ni siquiera para hacerse la prueba de suficiencia, todo es gratuito", enfatizó.

Éver Noé Palacios, de 19 años, es uno de los alumnos de la modalidad semipresencial quien se integró al programa el año pasado para terminar noveno grado y ahora inició bachillerato. "Me ha servido mucho, porque la verdad en la semana me queda tiempo para trabajar y entonces el día sábado me vengo a la escuela", dijo.