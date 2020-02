Previenen casos de violencia intrafamiliar

Las autoridades del Centro Escolar Católico "Luis Pastor Argueta" en Cojutepeque, Cuscatlán, desde hace más de 10 años han implementado un método para la educación de los padres de familia, donde pretenden prevenir casos de violencia intrafamiliar, además, de hacer conciencia en los padres de familia para que les brinden atención a sus hijos.

El programa es llamado "Escuela Familiar" y de acuerdo con Luis Adolfo Chacón, subdirector del centro educativo, la iniciativa del proyecto nació debido a la necesidades identificadas en los alumnos.

"Hace más de 10 años comenzamos a identificar casos de niños que pasan solos todo el día, que viven con sus tíos, abuelos, hermanos y éstos no les prestan atención, no hablan con ellos, no los escuchan, simple y sencillamente no cumplen con el rol que se les designa, es por eso que este año hemos actualizado el programa", expresó Chacón.

Este programa tiene como finalidad evitar casos de violencia intrafamiliar y deserción escolar de los estudiantes.

"Hemos logrado en un 90 % que los padres se acerquen a sus hijos, les presten más atención y los conozcan más, hacemos cada cierto tiempo eventos de convivencias entre padres e hijos, se abordan temas de coyuntura familiar, les recalcamos sus deberes y derechos tanto a los alumnos como a los padres", dijo Miriam Rivas, profesora del centro educativo y encargada del programa.

Asimismo, identifican los casos en cada aula, de niños que estén pasando por problemas familiares, por lo que son tratados de manera individual con un especialista en el área.

De acuerdo con las autoridades del centro educativo, el programa es realizado cada trimestre, y este año contarán con el apoyo de la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

"Contaremos con la ayuda de la PDDH y psicólogos contratados por la institución, con esto pretendemos prevenir casos de violencia, que los padres asuman su rol y estén más pendientes de sus hijos, que conozcan sus necesidades, ya que tenemos casos de padres que por mucho trabajo descuidan a sus hijos", dijo el subdirector.