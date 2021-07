Primer impasse entre Nuevas Ideas y PCN

Diputado Reynaldo Cardoza (PCN) cuestionó la metodología de la comisión que investiga ONG. Ernesto Castro lo acusó de defender corruptos.

Cuestionar el trabajo de la comisión que investiga los fondos entregados a ONG le costó al diputado Reynaldo Cardoza (PCN) un reclamo público de parte del presidente de la Asamblea, Ernesto Castro (Nuevas Ideas), quien lo acusó de "defender corruptos" y de pensar como "los mismos de siempre" por opinar sobre el trabajo de la comisión.

Cardoza consideró que la comisión cometió un error en haber extendido el interrogatorio al que sometieron a la exdiputada y expresidenta de la comisión de hacienda Lorena Peña hasta la madrugada, el pasado viernes. Sobre todo porque esta había sido citada a las 2:00 p. m. y pasó a la comisión hasta las 7:30 p. m.

"El pueblo salvadoreño debe ver estas entrevistas de día. Siempre he criticado que los madrugones no son buenos para el pueblo salvadoreño", apuntó Cardoza.

Además, Cardoza condenó lo que consideró es la judicialización de la comisión, ya que las comisiones especiales no tienen ese poder. "No se puede judicializar a alguien sin ser vencido en juicio. Se están judicializando a todas las ONG del país, mientras que no se está investigando si ese dinero los pidió la ONG para el servicio del pueblo salvadoreño y si ese dinero se dio al pueblo o si se lo robaron", agregó el legislador del PCN, uno de los partidos con los que Nuevas Ideas pactó al inicio de la legislatura para tenerlos como aliados en sus decisiones.

Gracias a ello, el PCN subió a la junta directiva con el diputado Serafín Orantes durante un año y medio, y el restante año y medio será ocupado por Cardoza. Asimismo, debido a ese pacto, el PCN acompañó —y ha defendido— las destituciones que el oficialismo hizo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la república.

Sin embargo, las consideraciones hechas por Cardoza provocaron el enojo del presidente de la Asamblea, que tuiteó el video con las declaraciones del legislador pecenista acompañado de su respectivo ataque contra la opinión del legislador.

"¿Qué defiende usted realmente, diputado Cardoza? Mejor explíquenos. ¿Acaso es de los que sigue pensando como los mismos de siempre? Parece que lo suyo es más una postura en defensa de corruptos. Si no está de acuerdo con el trabajo que hace la comisión, póngase claro", cuestionó Ernesto Castro (Nuevas Ideas).