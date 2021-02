Primera enfermera vacunada, de licencia

La enfermera Mirna Esmeralda Moreno de Murgas, la primera salvadoreña en recibir la dosis número uno de la vacuna anti covid-19, no está laborando, permanece aislada en su casa con un permiso de tres meses, parte de un programa para personal que ha tenido el virus y que padece otras patologías, tales como hipertensión y diabetes. Así lo dijeron compañeros de la colaboradora, quien labora en el hospital Zacamil.

La Prensa Gráfica visitó ese centro de salud para hablar con la primera salvadoreña en recibir la dosis. Primero dijeron "no viene todos los días", "está aislada (en su casa)", al final se informó que no está laborando en estos momentos, por lo que no podía hablar de su experiencia y reacción posterior a la vacunación.

De Murgas, de 53 años, es una de las personas que trabajan en la primera línea, por lo que fue elegida para recibir la primera dosis.

También se intentó tener un contacto con ella vía telefónica, pero el personal de Relaciones Públicas del hospital dijo que eso no era posible, ya que antes se debía solicitar permisos a las jefaturas, y en todo caso, al ministerio de Salud.

La vacuna no se aplica en el hospital de Zacamil, sino que son elegidos y enviados al Seguro Social de la colonia Atlacatl.

Durante el testimonio que dio a conocer el día de la aplicación de las primeras vacunas, la enfermera Mirna Esmeralda dijo que ella dio positivo al virus meses atrás y su padre biológico murió: fue "un gran golpe".

En los meses de junio, julio y agosto, el gremio de salud, entre ellos médicos, enfermeras y enfermeros, laboratoristas, motoristas entre otros, fue golpeado por la pandemia. Hasta septiembre 2020, 132 personas del personal sanitario de primera línea habían fallecido.