Primera laguna de laminación se haría hasta el próximo año

Luego de casi cuatro de años de suscrito un préstamo de $50 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Reducción de Vulnerabilidad en Asentamientos Urbanos Precarios en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ya cuenta con el estudio final para la construcción de lagunas de laminación, con las que pretende reducir el volumen de agua que desciende por la quebrada Arenal de Montserrat, cuyo rebalse arrastró un autobús de feligreses de la iglesia Elim el 3 de julio de 2008.El programa tiene varios componentes para reducir vulnerabilidades y uno de ellos es, precisamente, la ejecución de estas obras, y la primera se construiría en 2018, en la cuenca de la quebrada Arenal de Montserrat, en el tramo que atraviesa a las colonias Luz y Dina, de San Salvador.“El día 28 de febrero, precisamente, una empresa especializada nos presentó ya los resultados de su análisis, los cuales de manera general compartimos y aceptamos, pero de manera particular le pedimos algunos datos complementarios, algunos complementos que no afectan el resultado y la recomendación, pero que nos ayudarán a poder afinar algunos detalles en las decisiones”, dijo Eliud Ayala, viceministro de Obras Públicas.Comentó que se pusieron sobre la mesa cerca de 11 puntos diferentes en los que se consideraba que podrían ser utilizados para las lagunas de laminación, y se determinó que ese punto ofrece un beneficio mayor.“Estamos hablando de que sería un lugar en donde, según los cálculos, podría haber una laguna de laminación que podría tener una capacidad de contención de cerca de 219,300 metros cúbicos de agua lluvia”, afirmó Ayala.Significa que sería una obra civil e hidráulica similar a una pequeña presa. “Pero sería capaz de retener la famosa repunta y en un período de tiempo tiene la capacidad para almacenar un volumen significativamente importante”, agregó Ayala.El costo del proyecto podría superar los $15 millones, los cuales estarían dentro de la disponibilidad presupuestaria del préstamo. Pero el proceso para que inicien los trabajos aún tiene que pasar por varios pasos burocráticos. El primero sería dar por aceptado el informe final “Diseño del proyecto de obras de amortiguamiento del macrodrenaje pluvial del Área Metropolitana de San Salvador”.“Una vez ya este esté aceptado con los ajustes y complementos que se les han pedido, vamos a proceder entonces a la parte de la implementación y al visto bueno del BID para proceder a las ejecuciones correspondientes”, añadió.Por el tipo y magnitud de la obra, se sometería a licitación para contratar una empresa privada. La programación indica que la construcción sería en 2018.De acuerdo con el estudio, el área de intervención será de 150 metros lineales y el primer componente es el dique de contención. “Lo que hace es que el agua tiene un nivel máximo donde empieza a desparramarse pero de manera controlada, siguiendo su caudal”, explicó el viceministro.El segundo componente sería obras de protección a los laterales, que darían seguridad a los habitantes que se encuentran en los márgenes de la quebrada. La recomendación es construir muros tipo “soil nailing”, que son muros anclados de concreto reforzado, combinados con otros tipos, como gaviones.“Primero se construyen los taludes de una manera adecuada, se confinan y luego se ponen mallas, se anclan y se construyen con una superficie de concreto armado”, indicó. Y afirma que esto también resolvería cualquier problema de cárcavas en la zona.Y el tercer componente es el aliviadero, que será el recorrido que tendrá el caudal en época seca, que estaría fuera de la laguna.Aunque el MOP ya construyó una etapa de obras de protección en el Arenal de Montserrat en la colonia Málaga, la Policía de Tránsito cierra el paso vehicular sobre la calle a Montserrat de forma preventiva cada vez que ocurre una lluvia fuerte en la capital.El estudio habría retomado datos del historial de los caudales, las características de las lluvias en los últimos 20 años y un período de retorno de 100 años.“Esta construcción permitiría bajar del nivel de alta peligrosidad hasta bajarla a un nivel de tal manera que no volvería a ocurrir una inundación o un nivel de agua como ocurrió en el caso de la Málaga (2008)”, aseguró Ayala.Informó que otras lagunas propuestas se tendrían que hacer con inversiones futuras.